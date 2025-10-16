Vicenç Vidal: "No queremos un gran almacén de bombas y misiles que convierta Mallorca en el portaviones del Mediterráneo"

"No queremos que la base aérea de Son Sant Joan cuente con un gran almacén de bombas y misiles para cazas, helicópteros de combate y drones que convierta Mallorca en un gran portaviones en el Mediterráneo", afirma Vicenç Vidal.

El diputado de Més per Mallorca, integrado en la coalición Sumar, ha comparecido este jueves en Congreso para rechazar el proyecto de construcción de un almacén de munición para aeronaves de combate en la base área de Son Sant Joan, una obra que el Ejército del Aire y del Espacio ya ha adjudicado por 1,7 millones de euros a una UTE formada por las empresas MAB, Grupo Render Industrial y Coexa, según publicó este diario el pasado 13 de octubre.

Vidal ha acusado de falta de transparencia al Ministerio de Defensa, anunciado que pedirá explicaciones en las comisiones de Defensa e Insularidad del Congreso y considerado la iniciativa del todo inadecuada y contraproducente "por la proximidad de la base área al aeropuerto de Palma y por las zonas residenciales ubicadas en las proximidades base militar donde se proyecta construir ese arsenal", ha subrayado.

Pero a la vez ha querido ir un poco más allá. "El Ala 49, que tiene su centro de operaciones en la base aérea de Son Sant Joan, es una unidad del Ejército del Aire especializada principalmente en misiones de búsqueda y rescate y vigilancia marítima, no en operaciones de combate. Por tanto, qué sentido tiene que se construya un arsenal de bombas y misiles para aeronaves de combate en Mallorca. ¿Es que queremos volver a los años de la Sexta Flota estadounidense y convertir Mallorca en el portaviones avanzado en el Mediterréneo", se ha preguntado.

"Del Ministerio de Defensa esperamos que aumente el dispositivo de vigilancia para controlar la llegada de migrantes, que devuelva Cap Pinar al municipio de Alcúdia y no restrinja hasta 145 hectáreas más, que ceda terrenos para construir vivienda pública, que devuelva la casa de Emili Darder en Palma, pero no que nos devuelva a épocas pasadas", lamentó el diputado de Més per Mallorca, que recordó también cuando en marzo de 2024 el puerto de Maó fue ofrecido por el Ministerio de Defensa como base de la flota de la OTAN sin ninguna consulta ni comunicación previa al Govern balear.