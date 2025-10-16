El Sindicato Médico de Baleares también carga contra Salud por la contratación irregular de psicólogos sin especialidad clínica

El Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL) se suma a las críticas a la conselleria de Salud por la contratación de 16 psicólogos sin la titulación PIR, la formación sanitaria especializada exigida por ley para ejercer en el sistema público. La organización considera que la medida "no se ajusta a la normativa vigente" y reclama al Govern que garantice que la atención psicológica en la sanidad pública sea prestada exclusivamente por especialistas en Psicología Clínica.

En un comunicado, Simebal recuerda que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) establece que solo los psicólogos formados por la vía PIR (sería el equivalente al MIR en Medicina) están habilitados para ejercer como clínicos en la red pública. "La figura del psicólogo general sanitario, que obtiene su título tras un máster universitario, puede desarrollar su labor en el ámbito privado, pero no está reconocida como especialidad sanitaria", recalca el sindicato.

La organización médica subraya que "cualquier cambio en las categorías profesionales del sistema sanitario debe respetar el marco normativo" y pide a la Conselleria "responsabilidad y rigor" antes de implantar este modelo. Simebal propone contratar a los psicólogos clínicos disponibles, reforzar las unidades de salud mental y abrir un proceso técnico y participativo para revisar el programa Psicoap, al que se incorporarán los nuevos profesionales.

Por su parte, la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC) ha respondido también a las declaraciones de la consellera de Salud, Manuela García, que después de las críticas ha defendido que los nuevos contratados "están perfectamente capacitados para ejercer en Atención Primaria". Fuentes de la sociedad insisten en que “las leyes son claras" y que los psicólogos que atienden en la sanidad pública deben ser especialistas, igual que los médicos o los farmacéuticos. "No es un derecho de los profesionales, sino de los pacientes, que tienen garantizado por ley ser atendidos por personal con formación sanitaria especializada", advierten.

Desde la entidad profesional advierten de que los nuevos contratos podrían implicar "una vulneración de derechos básicos" recogidos en la Ley General de Salud Pública y en la normativa estatal sobre profesiones sanitarias.

También cuestionan que la Conselleria haya utilizado "una lista en extinción" del Servei de Salut para realizar los contratos, adscrita al epígrafe de 'Gestión y Servicios' y no al de 'Sanitarios'. "Eso significa que ni siquiera era obligatorio tener el máster en Psicología General Sanitaria; bastaba con el grado. Por tanto, no se puede asegurar que las personas contratadas cuenten con la formación que exige la ley", añaden.

Un problema estructural

El colectivo profesional sostiene además que esta situación refleja un problema estructural en la red de salud mental de las islas: la falta de plazas PIR acreditadas. "En Menorca, Ibiza y Manacor no hay ninguna plaza PIR, y son precisamente los sectores con más carencias en salud mental. Sin especialistas formados, es difícil cubrir las vacantes y la Conselleria lo usa como argumento para contratar sin especialidad”, critican. "Por un lado, la Administración argumenta que no hay especialistas, pero tampoco crea las plazas para formarlos", añaden.

Los representantes de la sociedad clínica recuerdan que la atención en salud mental "es compleja incluso en los casos más leves" y que requiere "una formación clínica sólida". "El diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de los trastornos mentales están asignados a los especialistas en Psicología Clínica y a los psiquiatras. Las demás figuras pueden desempeñar tareas de prevención o promoción de la salud, pero no de intervención clínica", recalcan.

Ambas entidades reclaman más inversión y una ampliación de la oferta de plazas PIR para formar especialistas en las islas, así como condiciones laborales que favorezcan la retención de talento.

Mientras tanto, la conselleria de Salud mantiene que los nuevos profesionales, graduados en Psicología con máster sanitario, "están perfectamente capacitados" y que la medida se enmarca en el plan de fortalecimiento de la atención psicológica en los centros de salud, un modelo que, según la consellera García, "ya funciona en otras comunidades autónomas".