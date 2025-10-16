Salud desoye la denuncia de la Sociedad Española de Psicología: "Los profesionales que contratamos están perfectamente capacitados para Atención Primaria"

Salud desoye la denuncia lanzada desde la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC) y afirma que los profesionales que contratan en Baleares "están perfectamente capacitados para la Atención Primaria".

A través de un duro comunicado, la entidad SEPC advirtió ayer que los 16 psicólogos que ha contratado el Govern para los centros de salud de Baleares no cuentan con la titulación de Especialista en Psicología Clínica exigida por la ley para ejercer dentro del Sistema Nacional de Salud. Este título solo puede obtenerse a través del PIR, una formación reglada de cuatro años de duración (sería el equivalente al MIR en Medicina) y lo otorga el Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, la consellera de Salud, la doctora Manuela García, resta importancia a la titulación del PIR y asegura que los profesionales contratados por el Ejecutivo balear cuenta con todas las competencias para atender a los pacientes. "Son profesionales graduados en Psicología que además cuentan con un máster sanitario, por lo que son psicólogos que están perfectamente capacitados y con perfectas competencias para abordar aquello que se debe abordar en Atención Primaria", detalla García.

Medicina Privada

La consellera también se justifica asegurando que este tipo de profesionales "también están ejerciendo en la medicina privada", por lo que el trato es el mismo en Atención Primaria. Asimismo, afirma que esta decisión tomada por el Govern de contratar sin esta titulación específica "está totalmente alineada con el Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares y el Consejo General de Psicólogos en España".

"Son los profesionales ideales"

García argumenta que este modelo de contratación "también está funcionando en Cataluña, Canarias, Valencia, La Rioja, Navarra y desde hace poco también en el País Vaco". Por este motivo, la titular del ramo sanitario en Baleares insiste en que "son los profesionales ideales y adecuados" para atender todas las patologías que se puedan dar en Primaria.

"Muchos de nosotros si tenemos un duelo, un divorcio o una situación de estrés podremos ir a un psicólogo, es lo que nos demanda la sociedad. Este programa de contratación de 16 psicólogos forma parte del primer eslabón del cambio de modelo asistencial del fortalecimiento psicológico de la atención primaria", determina García.