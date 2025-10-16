Salud avanza en la reducción de cinco prácticas médicas innecesarias en Atención Primaria

La conselleria de Salud avanza hacia la reducción de cinco prácticas médicas innecesarias que se practican en Atención Primaria a través del proyecto Àuria. Una iniciativa desarrollada bajo el lema "Dale valor a la salud" y que tiene como objetivo orientar la práctica clínica hacia tratamientos y procedimientos que ofrezcan mejores resultados en materia de salud y más seguridad para los pacientes.

Según los estudios, de cada 10 intervenciones terapéuticas y/o diagnósticas que se hacen en las consultas de atención primaria, entre 6 y 8 son de alto valor. El resto pueden ser innecesarias o excesivas, lo que afecta a la salud de los pacientes y consume recursos sanitarios. En el caso de las islas, estas prácticas son un problema frecuente e importante, de acuerdo con la opinión de los profesionales sanitarios.

Prácticas de bajo valor

Las prácticas de bajo valor son pruebas, tratamientos o intervenciones médicas consideradas de dudosa utilidad porque no se ha demostrado que sean eficaces, dado que no mejoran la salud de los pacientes, o pueden generar efectos adversos o bien porque la relación coste-beneficio es desfavorable o no se conoce lo suficiente.

En cuanto a la selección de dichas prácticas, el equipo impulsor del Proyecto Àuria ha priorizado cinco intervenciones que ponen el foco en tratamientos inadecuados y en pruebas diagnósticas innecesarias.

Las intervenciones seleccionadas son el uso de antiinflamatorios no esteroides (AINE) en pacientes con enfermedad cardiovascular o renal crónica o con insuficiencia hepática, el tratamiento crónico con pastillas para el insomnio en pacientes mayores de 65 años, la prescripción habitual de paracetamol de 1 gramo de larga duración, el tratamiento de la cistitis aguda en mujeres sanas con más de una dosis de fosfomicina trometamol y la indicación de radiografía de los senos paranasales para el diagnóstico de la rinosinusitis aguda.

En este primer año, la adhesión al Proyecto Àuria ha sido voluntaria para los equipos profesionales de la atención primaria del Servicio de Salud, a los que se han ofrecido las cinco prácticas de bajo valor priorizadas para que pudieran elegir aquellas en las que quieren centrarse. En total, se han sumado al Proyecto 40 de los 59 equipos de atención primaria del Servicio de Salud: 27 de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, 8 del Área de Salud de Ibiza y Formentera y 5 del Área de Salud de Menorca.

Objetivo: reducir estas prácticas

El objetivo es reducir la incidencia de estas prácticas sustituyéndolas por las recomendaciones que también se proporcionan, que están basadas en la evidencia científica. «El proyecto no solo incide en lo que se debe dejar de hacer, sino que propone indicaciones que ayudan a los profesionales a saber qué tienen que hacer. Este es uno de los valores principales de esta iniciativa", ha subrayado el coordinador del proyecto, Txema Coll.

En los próximos años, este conjunto de prácticas irá creciendo, al igual que deben crecer la implicación y la participación de los equipos de atención primaria en la sustitución por intervenciones de alto valor.

"La calidad de la atención al paciente"

La consellera de Salud, Manuela García, ha destacado que "este proyecto busca evaluar qué pruebas, intervenciones o tratamientos continuamos realizando en atención primaria que según la evidencia científica no aportan valor, pero se hacen de manera rutinaria y tienen escaso valor terapéutico y que, por lo tanto, tenemos que comenzar a cambiar, simplemente porque no son necesarias”.

“En definitiva, la iniciativa va dirigida a ofrecer a nuestros pacientes tratamientos basados en la mejor evidencia disponible en este momento velando así, por la calidad de la atención y la seguridad del paciente”. La consellera ha estado acompañada de la subdirectora de Atención Primaria del Servicio de Salud, Patricia Lorente y del coordinador del proyecto, Txema Coll.