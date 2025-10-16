Rebelión de los inspectores de Educación por no cobrar el kilometraje: amenazan con requerir coche oficial para visitar centros

Inspectores de Educación han advertido a la conselleria de que solo realizarán visitas a centros educativos con vehículos oficiales a partir del 1 de noviembre si no se les abona de forma inmediata la compensación por uso de su coche particular, que llevan sin cobrar desde enero de 2025. Además, no descartan acudir a los tribunales para reclamar las cantidades adeudadas.

Así lo exponen en una carta dirigida al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera la Asociación de Inspectores e Inspectoras de Educación de las Islas Baleares (IDEIB) y el sindicato USIE. Denuncian una situación que "a estas alturas, se ha vuelto insostenible". Según explican, "los inspectores ponen sus vehículos particulares al servicio de la Conselleria" asumiendo "todos los gastos derivados de esta cesión en horario laboral durante todos los días lectivos de la semana y a lo largo de todo el año".

El textor ecuerda que el conflicto se remonta a principios de año, cuando observaron "una paralización total en relación a la percepción de las dietas y compensación del uso del vehículo particular que no tiene fundamento en ninguna modificación normativa ni se justifica por ninguna razón más allá de la discrecionalidad". El resultado, denuncian, es que "los inspectores tienen que sufragar de su patrimonio todos los gastos de desgaste, mantenimiento, seguro, impuesto de circulación, averías y combustible" que generan las visitas a los centros educativos, "lo cual es no solo absurdo, sino manifiestamente injusto y contrario a derecho".

La Conselleria "rompió de manera unilateral e injustificada", aseguran, en enero de 2025 la normalidad con la que se venían percibiendo estas compensaciones desde 2021, "sin que ni los inspectores ni las organizaciones que los representan hayamos recibido ninguna explicación escrita al respecto". A partir de ese momento "se decidió que los desplazamientos de los inspectores y por tanto el uso de su vehículo particular para cumplir las funciones encomendadas no era habitual", dejando de aplicarse la Resolución de 14 de junio de 2021 que sigue legalmente en vigor.

Trabajo diario que requiere movilidad constante

La naturaleza del trabajo de los inspectores de Educación requiere desplazamientos la mayoría de días. Según señalan en su escrito, "el uso del vehículo particular es imprescindible para que los inspectores e inspectoras puedan ejercer las funciones y atribuciones que normativamente tienen encomendadas".

El sistema de dietas en la administración distingue dos tipos de compensación por kilómetro: una cantidad menor (alrededor de 0,20 euros) para uso no habitual, que solo cubre el combustible, y otra superior (sobre 0,30 euros) para uso habitual, que incluye el desgaste del vehículo, parte del seguro y otros gastos asociados. Los inspectores cobraban tradicionalmente como uso habitual.

Vía judicial y movilizaciones

Conceden que "hay que reconocer que el nuevo secretario general de esta Conselleria ha hecho esfuerzos por reconducir la cuestión", pero los inspectores advierten de que "aún no se ha conseguido desbloquear y se ha normalizado una situación que ya es inasumible para el colectivo de inspectores".

Por ello solicitan "una entrevista urgente" con el conseller. De no obtener respuesta, se plantean "acudir a los tribunales para reclamar las cantidades que la Conselleria les debe correspondientes a estos diez meses de impagos" y proceder "a la convocatoria de una asamblea pública de inspectores de educación para acordar, si procede, que a partir del 1 de noviembre de 2025 únicamente se realicen las visitas de inspección que se lleven a cabo con los vehículos oficiales que la Conselleria ponga al servicio del funcionamiento del Departamento de Inspección Educativa, u otras medidas que se consideren oportunas para paliar este abuso institucional y económico".

Además, recuerdan que "este importe es el mismo desde el año 2016, sin que haya sido actualizado al coste actual de la vida de acuerdo con el IPC", lo que añade "el menosprecio institucional" al perjuicio económico.