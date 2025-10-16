Policías y guardias civiles protestan en Palma para pedir más medios para atender al fenómeno migratorio

Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se encargan de la atención del fenómeno migratorio que está sufriendo Baleares han salido este mediodía a la calle, para protestar y exigir más medios para atender a estas personas que llegan en patera.

La protesta ha sido organizada por cinco sindicatos policiales y dos asociaciones de la Guardia Civil, que se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en Palma, para denunciar el abandono institucional que están sufriendo, debido a la falta de efectivos para atender como se merecen a estas personas que llegan a las islas tras superar una travesía marítima que dura varios días.

Ester Ribas, del sindicato SUP, ha explicado que las plantillas policiales están sufriendo una sobrecarga de trabajo que es insostenible, debido al servicio especial que se debe realizar ante la llegada masiva de migrantes, que entran en el país de manera irregular. Las formaciones policiales que representan a los funcionarios de la Policía Nacional han exigido en la protesta el aumento inmediato de la plantilla de Baleares, ya que en estos momentos el número de agentes está desfasado. Ester Ribas también señaló que es necesario que se invierta en infraestructuras policiales dignas para atender a los migrantes, además de aumentar la retribución económica para los agentes por el sobreesfuerzo que están obligados a realizar para cubrir todos los servicios.

Otras de las reclamaciones que plantean los sindicatos es que se aumente el complemento económico de insularidad, ya que consideran que en estos momentos es insuficiente. Recuerdan los sindicatos que en estos momentos los funcionarios policiales no quieren venir destinados a Baleares, debido al alto coste de la vida y al elevado precio de las viviendas de alquiler. Por ello, al igual que hacen la mayoría de funcionarios del Estado que vienen destinados a las islas, a la primera oportunidad que tienen se marchan a otros destinos, donde la vida no resulte tan cara.

José Gregorio Barajas, delegado de la AEGC de la Guardia Civil, también coincidió en que Baleares precisa de un aumento inmediato del número de efectivos, sobre todo ante el fenómeno migratorio que está sufriendo las islas, que obliga a la actuación de un número elevado de agentes. “Mientras atendemos a los migrantes que llegan en patera no se pueden cubrer otros servicios. Siempre se atienden todas las llamadas de emergencia, pero se tarda más en actuar”.

Los representantes de los sindicatos calculan que, como mínimo, las plantillas policiales de Baleares deberían aumentarse en unos 60 efectivos más. Así se cubrirían sin problemas todas las emergencias que están provocando la llegada de las pateras y también se atenderían los otros servicios de seguridad ciudadana que se producen a diario.

Los sindicalistas recordaron que las cifras estadísticas demuestran que las tasas de criminalidad que se producen en las islas están dentro de las más altas del Estado, lo que evidencia de la necesidad de aumentar el número de efectivos policiales. Tomás Quesada, representante de la asociación Jucil de la Guardia Civil, recordó que la principal labor de las fuerzas de seguridad es preventiva, es decir, la vigilancia para evitar que se produzcan delitos. Y señaló que por la falta de efectivos suficientes esta labor preventiva no se está realizando. Este problema ha empeorado por el incremento de población que ha sufrido Baleares, añadido al fenómeno migratorio que afecta a Baleares.

Los representantes sindicales indicaron que a ellos no les consta la presencia de las unidades de Frontex realizando labores de vigilancia por las costas de Baleares para detectar la llegada de pateras. Cabe recordar que la presidenta del Govern se trasladó el miércoles a Bruselas para entrevistarse con el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, para trasladarle el problema migratorio que sufre Baleares y le pidió medidas para hacer frente a este fenómeno. Brunner le confirmó los buenos resultados que se consiguen con el despliegue de las unidades de Frontex.