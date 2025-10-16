Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La peculiar operación de rescate de una cerda tras las inundaciones en Ibiza: "Tenemos que salir de aquí"

Con el reto de salvar a Sheila, la cerda que vive en su finca, tratan de crear una zona seca después de que el corral y todo su entorno quedaran anegados

La cerda de Sheila cubierta tras las inundaciones

La cerda de Sheila cubierta tras las inundaciones / DI

Jorge López

Ibiza

Tras las intensas lluvias que han afectado a la isla en los últimos días, una pareja residente en una zona rural de Ibiza ha protagonizado una peculiar operación de rescate: salvar a Sheila, la cerda que vive en su finca, después de que el corral y todo su entorno quedaran completamente anegados y cubiertos de agua estancada.

"Todo nuestro jardín está inundado y Sheila está inundada también, así que vamos a ir a evaluar la situación", relataba entre risas y preocupación Stella Tzortzi, mientras avanzaba con el agua casi hasta la rodilla. "No hay ningún sitio al que pueda ir. Sheila, mi amor, no sé qué hacer. Tenemos que salir de aquí", se la escucha decir en uno de los vídeos grabados durante el rescate.

Para convencer a la cerda de abandonar el agua, Stella y su pareja improvisaron un sistema de tablas y palés, probando su estabilidad para crear un paso seguro. "¿Debería coger algo de comida para llamar su atención?", se pregunta Stella antes de usar una manzana para atraerla.

@stellatzortzi All this on a hangover, no we’re not okay x #pig #petpig #ibiza #floods ♬ original sound - Stella TzortZi

Con paciencia y algo de ingenio, lograron que Sheila se acercara a una zona más firme. "La engañamos todo el rato con un cubo lleno de comida para que saliera del agua estancada", comenta divertida.

@stellatzortzi She’s got dry land, no I can’t break her out, I’ve tried, I’m trying my best and I’m hungover x #ibiza #floods #petpig ♬ original sound - Stella TzortZi

Aunque Sheila no es técnicamente su mascota —"Cuando nos mudamos, el propietario la tenía aquí, pero me enamoré de ella; le doy comida, agua y hasta duchas de vez en cuando"—, la pareja no dudó en hacerse cargo de su bienestar.

Durante los días siguientes, trabajaron sin descanso para recuperar la zona del corral. "Hemos creado un sistema de drenaje; el propietario vino esta mañana y añadió un techo para salir del paso, por lo que ahora está cubierta”, explica Stella. Sin embargo, la tarea no fue fácil: “Estamos de mierda hasta las rodillas. Esto es muy antihigiénico, huele mal y está lleno de suciedad", reconoce.

@stellatzortzi I’ve been working on the drainage system for 5 hours with Mr g, we’re exhausted but update will be up soon ❤️ #pig #floods #ibiza ♬ original sound - Stella TzortZi

Tras cinco horas diarias de trabajo y varios intentos de bombeo, consiguieron drenar el área al tercer día mediante una bomba de gravedad y un sistema casero de canalización. "Esto está mejor que ayer", comentaba Stella al ver los primeros resultados.

@stellatzortzi 5 hours of digging, draining, we did it she’s living water free 💅🏼 and yes we’ll do up her pen after the storm 😌 #pig #ibiza #floods #flooding ♬ original sound - Stella TzortZi

Con el terreno ya seco, la pareja decidió mejorar el espacio de Sheila: cavaron agujeros para instalar tuberías, diseñaron un techo resistente y una estancia elevada. "Ahora tiene su parte seca”, cuenta Stella una semana después, mientras le lleva paja y comida para animarla a entrar en su nuevo hogar. "Le hemos hecho un sitio mejor del que tenía antes", asegura satisfecha.

@stellatzortzi Give us a few more days and it’ll be good as new, building my queen a double bed 🛌 #pig #ibiza #floods ♬ original sound - Stella TzortZi

El esfuerzo, además de poner a salvo a Sheila, refleja el vínculo afectivo que une a esta pareja con los animales que les rodean. "Sheila es como una de mis mejores amigas", confiesa Stella. Una historia de afecto, ingenio y solidaridad rural que emerge entre el barro y las lluvias de Ibiza.

@stellatzortzi Sheila’s going to thrive in her new home 💅🏼 #ibiza #floods #pig #petpig ♬ original sound - Stella TzortZi

