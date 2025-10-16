Othman Ktiri, una de las principales voces del 'rent a car', sobre el impuesto verde: "Valoraremos su impacto y trataremos de evitar cualquier efecto negativo en el sector y en las islas"

Othman Ktiri (Casablanca, Marruecos, 1979) es uno de los empresarios más influyentes del sector de la automoción en España. Fundador de OK Mobility, con sede en Mallorca, dedicada a la venta y alquiler de coches, y expresidente de la Asociación Balear de Alquiler de Vehículos con o sin Conductor (Baleval), Ktiri reaccionó ayer al acuerdo alcanzado entre PP y PSOE en el Parlament para impulsar un nuevo impuesto verde sobre los vehículos de alquiler no matriculados en Baleares.

“No he tenido tiempo de analizar bien la propuesta. Espero poder hacerlo pronto para valorar su impacto y tratar de evitar cualquier efecto negativo, tanto en el sector como en las islas”, explicó Ktiri ayer, durante la presentación de ISTMO, un proyecto cultural impulsado por su fundación en el barrio de Son Roca.

Asimismo, el empresario vinculó el modelo de movilidad y el sector de los 'rent a car' a la calidad del turismo que recibe el archipiélago: "Si queremos un turismo de calidad, debe haber mucha movilidad; de lo contrario, no será posible”, afirmó el empresario.

La medida, que se enmarca en el Pacto por la Sostenibilidad, prevé la subida de la ecotasa y la creación de un nuevo tributo dirigido al sector del ‘rent a car’. Ambos puntos deberán ser debatidos en la mesa de diálogo entre partidos, instituciones y agentes sociales antes de final de año. Si hay consenso, el Govern se ha comprometido a trasladar las medidas al Parlament para su aprobación definitiva.

Othman Ktiri fundó en 2005 Logic Auto, el germen de lo que hoy es OK Mobility. Cinco años después dio el salto al negocio del alquiler, lo que marcó el inicio de una rápida expansión. En apenas cuatro años se expandió por Baleares, en menos de tres por toda la península, y en 2019 inició su internacionalización en Portugal. A pesar de la pandemia, en 2020 llegó a Italia, en 2021 a Múnich, y hoy cuenta con 58 oficinas en 11 países y una plantilla de más de 450 empleados