Oposiciones docentes 2026 Baleares : Consulta aquí de qué especialidades convocará plazas Educación

La conselleria de Educación ha presentado su propuesta para el próximo concurso-oposición del curso 2025-2026, que incluirá convocatorias en 73 especialidades diferentes distribuidas entre las cuatro islas del archipiélago. De momento, no se ha concretado cuántas plazas se ofertarán, una información que suele concretarse más adelante, normalmente en marzo.

Mallorca concentrará la mayor oferta con plazas en las 73 especialidades propuestas. Le sigue Menorca con 32 especialidades, Ibiza con 39 y Formentera, que tendrá convocatoria en 14 especialidades, principalmente en enseñanzas básicas y formación profesional específica.

Para profesores de Enseñanza Secundaria se convocarán 29 especialidades, siendo Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Inglés, Orientación Educativa y Administración de Empresas las que tendrán plazas en las cuatro islas. En el cuerpo de Maestros se ofertarán cinco especialidades, destacando que Educación Infantil solo tendrá plazas en Ibiza y Formentera, mientras que Pedagogía Terapéutica se convocará en Mallorca, Menorca e Ibiza.

Los profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas tendrán dos especialidades: Inglés en todas las islas y Japonés exclusivamente en Mallorca. El cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas incluirá diez especialidades, la mayoría concentradas en Mallorca, mientras que profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional contará con cino especialidades, destacando Cocina y Pastelería, y Servicios de Restauración en tres islas.

ANPE exige concreción inmediata

El sindicato ANPE Baleares, a través de su presidente Víctor Villatoro, ha solicitado a la conselleria de Educación que "se especifique lo antes posible el número exacto de plazas por especialidad e isla" para facilitar la preparación de los opositores. Desde el sindicato recuerdan que la ley estatal obliga a no sobrepasar el 8% de interinidad y a ejecutar las Ofertas Públicas de Empleo en un máximo de tres años, lo que compromete a la Administración a convocar anualmente un proceso selectivo.

ANPE también ha pedido que se concrete si se prorrogan los temarios y ha solicitado al equipo de gobierno que, en caso de no poder anticipar el número exacto de plazas debido al inminente concurso de traslados, anuncie al menos las especialidades susceptibles de ser convocadas y en qué islas. El sindicato enfatiza la importancia de esta información para que "los opositores puedan planificar y organizarse teniendo en cuenta su situación sociolaboral", especialmente en un archipiélago donde la movilidad entre islas supone un factor determinante.

La convocatoria definitiva con el número exacto de plazas está pendiente de la aprobación de la Oferta Pública de Empleo de este año, tal y como se recordó en la reunión mantenida este jueves entre Educación y los representantes sindicales. Hay que recordar que la ley estatal obliga a convocar estos procesos por islas, tal y como se pactó desde la parte social en el Acuerdo Marco.

Consulta aquí el listado de las especialidades en las que se convocarán plazas en las próximas oposiciones docentes.