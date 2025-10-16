Solo mochila gratis: Las aerolíneas reclaman a Bustinduy que retire las sanciones por el cobro del equipaje de mano

Las aerolíneas han aprovechado su cita de la temporada para presentar la programación de asientos para este invierno para cargar contra el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, e instarle a que "abandone su enrocamiento" y retire las sanciones contra las compañías por el cobro de equipaje en cabina toda vez que la Comisión Europea "ha avalado su legalidad y reafirmado la libertad" para fijar los precios de sus servicios.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) pide que se modifique la ley de Navegación Aérea para estandarizar las medidas del equipaje gratis a bordo de los aviones. Las compañías defienden que se abogue por un bulto gratuito con las medidas 40 x 30 x 15 centímetros, que equivale al tamaño de una mochila.

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso a Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian y Volotea por, entre otras cosas, cobrar por el equipaje de mano. Bruselas sostiene que esta decisión es contraria al Derecho de la Unión Europea en materia de servicios aéreos e instó al Ejecutivo español a adaptar su legislación a la normativa comunitaria. Para Bustinduy, esa decisión es "lamentable" al posicionarse Bruselas como "abogado defensor" de un "puñado de grandes multinacionales" que "se están lucrando de los consumidores".

ALA considera que Bustinduy "debe dejar de arrastrar a España a este sinsentido y aislarla de la UE"

Así las cosas, ALA, que celebró la postura europea, pide al ministro de Consumo "que abandone su enrocamiento y retire cuanto antes las sanciones contra las aerolíneas" visto que "la propia UE confirma que no tienen fundamento legal". La patronal que preside Javier Gándara, considera que Bustinduy "debe dejar de arrastrar a España a este sinsentido y aislarla de la UE al querer dejarla al margen de la legislación comunitaria". "Esperamos que escuche a la Comisión y subsane este desaguisado en los próximos dos meses”, sostiene Gándara, puesto que Bruselas ha apercibido al Gobierno para que lo haga en ese plazo.

Libertad para fijar precios

La Comisión Europea señalaba que si bien la Ley de Navegación Aérea española no permite a las aerolíneas "someter el transporte del equipaje de mano a un coste adicional" la legislación europea (Reglamento 1008/2008) "establece lo contrario: la libertad de las compañías aéreas para fijar precios". Por ello, dado que la postura de Bustinduy "no tiene recorrido" Gándara insta al Gobierno a que se reforme la ley de Navegación Aérea en lo relativo al equipaje.

Las aerolíneas defienden la necesidad de que haya "una estandarización" de las medidas del equipaje gratuito, puesto que ahora se encuentran sentencias contradictorias porque no la hay. "Nos hemos comprometido" a nivel europeo a admitir gratis equipaje con las medidas de 40 x 30 x 15 centímetros, lo que corresponde a una mochila, explica Gándara, y a partir de ahí que cada compañía cobre lo que considere.

En 2024 fueron 50 millones los pasajeros que volaron sin trolly, solo con equipaje del tamaño de una mochila, sostiene el presidente de las aerolíneas. Asegura que las políticas de cobro del equipaje de mano no se trata solo de una postura de las compañías de bajo coste, sino que es el modelo que se va a extender apunta, por ejemplo, que Air Canada también empezó a cobrarlo.

Así, explica que el Boeing 737 es el modelo de avión que se va extendiendo en el sector y solo caben 90 trolleys "bien puestos". Como viajan 180 pasajeros "no caben" los de todos, además de que los aviones "cada vez van más llenos". "Hasta ahora se etiquetaban" el resto de maletas y se bajaban a bodega, lo que suponía retrasos para las aerolíneas. Al cobrar por este equipaje se han reducido las demoras, asegura.