Llega una nueva patera con 15 migrantes a Formentera
En lo que va de año son 124 las pateras arribadas a la isla
Ibiza
Esta mañana se ha interceptado una patera alrededor de las 09.39 horas en línea de costa en el sur de Formentera, cerca de la playa de Migjorn. Según ha informado en un comunicado la Guardia Civil, han rescatado a 15 personas migrantes de origen magrebí. Se desconoce si en la embarcación también viajaban menores o mujeres.
En lo que va de año ya se han registrado un total de 143 pateras en las Pitiusas, de las cuales solo 124 pateras han arribado a Formentera, con un total de 2.092 migrantes.
