Juan Pedro Yllanes y Aurora Ribot lideran la nueva etapa de Sumar en Baleares: “Tenemos que sacar al PP de las instituciones”

El Moviment Sumar Illes Balears concluye su Primera Asamblea General Constituyente y aprueba los documentos político y organizativo que marcan el rumbo de la formación en el archipiélago para los próximos años.

La asamblea, celebrada en Palma, elige a Aurora Ribot y Marisa Lucas como co-coordinadoras autonómicas, y nombra al exvicepresidente del Govern Juan Pedro Yllanes como miembro destacado de la nueva dirección autonómica.

Aurora Ribot afirma que “la gente progresista de las islas necesita recuperar la esperanza y la confianza en la política” y defiende que Sumar construye “una alternativa arraigada, feminista y ecologista que pone la justicia social y la dignidad de las personas en el centro”.

Por su parte, Marisa Lucas asegura que el objetivo de la organización es claro: “En 2027 tenemos que sacar al PP de las instituciones”. La dirigente alerta de que “no podemos permitir una segunda legislatura de Marga Prohens al frente del Govern mientras continúa el desmantelamiento de la sanidad pública”.

Yllanes, que forma parte del nuevo equipo autonómico, apoya el proyecto de consolidar una alternativa progresista sólida frente a PP y Vox, y respalda la estrategia de fortalecer el espacio de Sumar en las islas de cara a las próximas elecciones autonómicas.

Ribot pone como ejemplo la acción del Gobierno estatal, donde Sumar participa, y recuerda que “se blindan y mejoran las condiciones laborales de millones de personas, demostrando que se puede gobernar de otra manera cuando se ponen los derechos en el centro”.

También subraya que la formación defiende la lengua catalana “frente a los intentos del Govern de arrinconarla, mientras perdona impuestos a los más ricos y deja las aulas sin profesores y los hospitales sin médicos”.

Lucas critica además que “la única política de vivienda del actual Govern es amnistiar irregularidades urbanísticas y favorecer a los especuladores, mientras cada vez es más difícil acceder a una vivienda digna”.

La nueva etapa de Sumar Illes Balears se propone organizar a la gente progresista y preparar un proyecto de gobierno de cara a 2027, con el objetivo de “construir el futuro de las islas desde la ilusión y no desde la resignación”.