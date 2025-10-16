Los hoteleros cargan contra PP y PSOE ante su acuerdo para subir la ecotasa

Los hoteleros de Mallorca cargan contra el Govern de Marga Prohens y el PSIB-PSOE después de su acuerdo para subir la ecotasa expuesto durante el reciente Debate de Política General. Al PP le reprochan si "ha mutado su ideología liberal" y a los socialistas, que no se atrevieron a incrementar el impuesto cuando gobernaban. Además, recriminan a la clase política que aunque se "enreden en luchas políticas" en torno al encarecimiento del impuesto de turismo sostenible (ITS) no pueden enmascarar su incapacidad para gestionar los fondos recaudados desde 2016.

La vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, expone en una tribuna en este diario titulada Pacto entre tirios y troyanos y la perpleja sociedad balear la oposición del sector a la subida del impuesto de turismo sostenible.

"¿Los ciudadanos de Baleares merecemos una clase política que dedica gran parte del debate parlamentario al aumento de la ecotasa como si fuera esta nuestra mayor preocupación?", echa en cara Aguiló a los partidos, para después enumerar "las verdaderas necesidades y preocupaciones de la ciudadanía". Así, señala el acceso a la vivienda, la movilidad, las listas de espera en sanidad o los malos resultados en educación, entre otros problemas, mientras que "todo lo demás son cortinas de humo".

"¿Se va a debatir sobre el incremento del ITS como cuestión capital, empujado por quien no se atrevió a hacerlo cuando gobernaba y ahora lo considera fundamental estando en la oposición?", recrimina a los socialistas. "¿También es visto así por quienes no lo contemplaban en su programa político y han mutado su ideología liberal?", afea a los populares.

Después Aguiló repasa los argumentos clásicos del sector hotelero para rechazar la ecotasa, que no sirve para gestionar los flujos turísticos y que perjudica a toda la cadena de valor turística porque el impuesto reduce el gasto de los visitantes en ocio o comercio.

También saca a colación un informe reciente de la Sindicatura de Cuentas sobre "la incapacidad de gestionar con efectividad los fondos recaudados", puesto que desde 2016, cuando volvió a instaurarse la ecotasa, de 698,7 millones de euros recaudados solo se han ejecutado 59 millones en una mayoría de proyectos que nada tienen que ver con el objetivo primigenio del impuesto. "Y, con este panorama, como ustedes pueden comprobar, para tirios y troyanos lo urgente es subir la ecotasa", concluye la directiva de la FEHM.