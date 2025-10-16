El Grupo RocaJunyent celebra en Palma su segundo encuentro internacional

Los despachos integrados en el Grupo RocaJunyent celebran este jueves y viernes en Palma su segundo encuentro nacional, consolidando así el proyecto iniciado en 2024.

Las jornadas tienen como objetivo evaluar los logros del primer año, reforzar los proyectos conjuntos y definir los objetivos estratégicos para el próximo ejercicio.

La inauguración ha tenido lugar en el Colegio de Abogados de Palma de Mallorca y ha contado con la intervención de la presidenta del Govern , Margalida Prohens.

“Desde el rigor intelectual -ha afirmado- se defiende el prestigio, la credibilidad y el buen nombre de las instituciones, y esto no se defiende solo desde las propias instituciones, sino también desde grupos privados como este que lo hacen desde la excelencia profesional".

La presidenta ha destacado también la figura de Miquel Roca como símbolo del consenso y el diálogo, y ha reivindicado el papel de las regiones insulares y mediterráneas en el proyecto europeo, recordando su reciente participación en la reunión de regiones en Bruselas.

Durante la inauguración, Joan Roca, presidente ejecutivo de RocaJunyent, ha señalado que “el Grupo RocaJunyent ha demostrado su capacidad para combinar la excelencia local con una visión nacional, ofreciendo a nuestros clientes un servicio jurídico de máxima calidad en todo el territorio español".

"Las sinergias generadas entre los despachos integrados nos permiten afrontar con mayor solvencia los retos que plantean la transformación digital, la incertidumbre regulatoria y un entorno económico cada vez más complejo”, ha resaltado.

Además, Joan Roca ha destacado que celebrar este encuentro en Palma de Mallorca, de la mano de RocaJunyent Grupo Riutord, es un reconocimiento al talento y al compromiso de todo el equipo balear con este proyecto común

La primera jornada de trabajo ha contado, además, con la participación del decano del Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares (ICAB), Martín Aleñar, y de los directores de Asesoría Jurídica de los grupos Meliá y Camper.

La segunda jornada, en CaixaForum, incluirá la intervención especial de Miquel Àngel Nadal, exfutbolista internacional, con ocasión del diálogo 'Del vestuario al despacho: cómo construir un equipo ganador desde la diversidad'.