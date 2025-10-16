La náutica balear reclama más formación y talento local

La industria náutica balear vive un momento de fortaleza, pero también de incertidumbre. Así lo pusieron de manifiesto los representantes empresariales, educativos y públicos que participaron este martes en la jornada «Industria náutica, una profesión de futuro», organizada por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Astilleros de Mallorca y Diario de Mallorca en el Port Center, situado en Moll Vell, 3.

El encuentro, moderado por la periodista de Diario de Mallorca Mar Ferragut, reunió a expertos del ámbito formativo y empresarial. Se trata de una cita necesaria en la que debatir sobre la gestión del talento, el relevo generacional, la formación específica y las estrategias para atraer nuevos profesionales a un sector que, pese a su relevancia económica, sigue sufriendo una preocupante escasez de mano de obra cualificada.

“El futuro de la náutica se construye desde la colaboración”

La bienvenida corrió a cargo de Javier Sanz, presidente de la Autoridad Portuaria, que destacó el valor de celebrar un encuentro de este tipo «en la casa del puerto», un espacio «nacido con la voluntad de fomentar el diálogo y el crecimiento conjunto entre los distintos agentes del sector». «La realidad es ineludible: sufrimos escasez y fuga de capital humano, y tenemos dificultades para incorporar nuevos perfiles técnicos», advirtió Sanz. «Nos preocupa a todos. Debemos sumar esfuerzos y alinear estrategias para que el talento quiera quedarse y crecer en nuestras islas». El presidente de la APB subrayó que Balears «ha consolidado un sector náutico fuerte, apoyado en la calidad de sus infraestructuras», pero insistió en que el futuro del sector «se construirá a partir de la colaboración y el esfuerzo compartido».

Radiografía del empleo en la industria náutica

La primera mesa redonda, titulada «Radiografía del empleo en la industria náutica», contó con la participación de Pedro Suasi, gerente del Balearic Marine Cluster; Felipe Esteve, jefe de estudios de la Escuela Náutico-Pesquera y profesor del Máster en Industria Náutica de la UIB; Diego Colón de Carvajal, CEO de Astilleros de Mallorca; y Toni Ginard, director de la APB.

Este último fue quien abrió la primera mesa, ofreciendo la perspectiva del ente portuario autonómico en cuanto a plantilla y a captación de talento. En la APB hay unos 400 trabajadores: 250 en Palma, 50 en Mahón, 60 en Eivissa, 20 en La Savina de Formentera y 20 en Alcúdia. El equipo directivo está formado por 30 personas; y el colectivo policial, con 80 representantes, es el más numeroso. «Aunque tradicionalmente hemos tenido problemas para cubrir plazas, desde hace dos años la APB tiene una plantilla estable y completa. Los puestos que más cuesta cubrir son los tecnológicos y los relacionados con la innovación, pues la demanda de perfiles de este carácter es elevada. Es difícil atraerlos al sector publico, y para ello se ofrecen incentivos más allá de lo económico, como la posibilidad de desarrollar proyectos con más libertad».

Por su parte, Pedro Suasi expuso algunas de las cifras de ocupación más significativas del sector náutico: 879 empresas generan empleo directo a más de 5.000 personas. En cuanto a la reparación naval en concreto, esta agrupa 262 empresas y 2.900 trabajadores. «El 75% de la actividad náutica se concentra en Mallorca, y casi la mitad en Palma», explicó. «Se facturan unos 94 millones de euros en los varaderos, y aunque 10 grandes compañías sostienen el grueso de la actividad, hay un despertar entre las más pequeñas para planificar a largo plazo y formar su propio relevo». El responsable del clúster quiso desmontar la idea de que la náutica es un «sector de ricos». «Prestamos servicios a un sector de lujo, sí, pero somos industria. Y necesitamos que desde ámbitos como la política se nos vea como tal, porque de ello depende en gran parte el bienestar de muchos trabajadores y familias en esta comunidad autónoma», defendió.

Formación: un pilar en tensión

El déficit formativo fue una de las grandes preocupaciones expresadas por todos los ponentes. Felipe Esteve recordó la larga colaboración entre la Escuela Náutico-Pesquera y Astilleros de Mallorca, y explicó las ofertas formativas del sector: la Escuela Náutico-Pesquera ofrece ciclos medios de Maquinista Naval y superiores de Transporte Marítimo y Pesca de Altura, así como de Mantenimiento, que es la especialidad náutica principal en el centro L’Embat, en FP Básica y Grado Medio. A ello se suman programas superiores de Robótica en el IES Politècnic, que forman en competencias trasladables a la náutica. «Hace diez años solo había un grado medio. Hoy hemos multiplicado por cinco la oferta formativa, pero seguimos quedándonos sin profesores». Así, alertó sobre la problemática de falta de formación específica en determinas áreas. «A veces un arquitecto acaba impartiendo asignaturas de mecanizado porque no hay nadie más, y eso es una barbaridad». «Se enseña a soldar en teoría, pero a veces lo muestra un soldador en medio de su jornada laboral», añadió.

Desde Astilleros de Mallorca, Diego Colón de Carvajal amplió la mirada: «No es un problema exclusivo de la náutica, sino del modelo educativo y social. Las naciones ricas lo son porque forman a sus ciudadanos. Tenemos una estructura en forma de reloj de arena: una parte alta muy formada, una parte media estrecha y una base amplia con poca cualificación. En Balears, el abandono escolar supera el 20%, uno de los más altos de España». Aun así, Colón quiso destacar los avances: «La formación aquí ha dado un salto enorme en los últimos años, y otro dato positivo es la incorporación de la mujer: en Astilleros hemos pasado del 5% al 30% de trabajadoras en dos décadas».

El director de la APB, Toni Ginard, coincidió en la necesidad de hacer el sector más atractivo: «Queremos que toda la formación vinculada a la industria náutico-pesquera se concentre en el muelle viejo del puerto de Palma, generando sinergias y aprovechando nuestras infraestructuras. Debemos ofrecer a los jóvenes razones para quedarse».

Estrategias para atraer talento

La segunda mesa, «Industria náutica y empleo: una perspectiva real y actual», reunió a Guillermo García, presidente del Balearic Marine Cluster; Rosa Rodrigo, responsable de Recursos Humanos de Hill Robinson; Santiago Alejos, subdirector de la APB; y Magdalena Pastor, responsable de SOIB Empreses y de la Oficina Sectorial de Hotelería,Turismo y División Náutica del SOIB.

García explicó que el clúster trabaja «en la formación, el empleo y la retención del talento», en colaboración con el SOIB. Entre sus líneas de actuación destacó los job days, jornadas de selección de personal que conectan a empresas y candidatos, las puertas abiertas en el Palma International Boat Show y el portal de empleo del clúster, que facilita el contacto directo entre empresas y profesionales. «Más de 60 empresas han participado en programas formativos de nueva creación», señaló. «Desde mecánica básica hasta electrónica avanzada, en colaboración con el SOIB y centros como L’Embat (con Erasmus Plus, que esperamos lanzar en breve)».

Desde el SOIB, Magdalena Pastor insistió en que la labor del servicio autonómico va mucho más allá de la gestión de subsidios: «No somos el SEPE. Nuestro trabajo es orientar y formar, ayudar a recualificar a las personas y facilitar su inserción laboral», explicó. «Mucha gente en Balears vive de espaldas al mar, sin conocer las oportunidades que ofrece la náutica. Por eso colaboramos estrechamente con empresas y entidades para acercar el sector a los jóvenes». Pastor también subrayó la necesidad de adaptar la formación a las nuevas realidades digitales y medioambientales: «Estamos analizando cómo integrar la inteligencia artificial y la transición energética en la formación del sector».

El papel del reclutamiento y la perspectiva empresarial

Por su parte, Rosa Rodrigo, de Hill Robinson, aportó la visión de una empresa dedicada al management de yates y selección de tripulación. «Buscar trabajo es un trabajo en sí», afirmó. “Hay que saber presentarse, preparar un currículum en inglés y causar buena impresión. El idioma es clave, tanto a bordo como en tierra. A veces los jóvenes no encuentran su oportunidad porque no dominan el inglés o porque las prácticas a bordo no son válidas para los títulos españoles». Rodrigo explicó que trabajar embarcado implica «una mentalidad abierta y espíritu de equipo», y lamentó que «solo un pequeño porcentaje de tripulantes sean españoles, a pesar de tener los yates al lado de casa».

El subdirector de la APB, Santiago Alejos, repasó las políticas de formación interna de la entidad: «Este año hemos pasado de 180 a 290 acciones formativas. Tenemos convenios con universidades como la UOC y la UIB, y ofrecemos desde píldoras formativas hasta másteres completos. El objetivo es que el personal crezca dentro de la organización». Alejos destacó además la necesidad de rejuvenecer la plantilla, pues la media de edad ronda los 49 años, y de atraer más mujeres al sector público portuario.

Una apuesta de futuro compartida

El cierre institucional corrió a cargo de Ismael Alonso, director del SOIB, quien agradeció la iniciativa y subrayó la importancia de mantener una estrategia conjunta. « Las empresas demandan profesionales pero faltan candidatos cualificados», afirmó. «Esta brecha no es exclusiva de la náutica, pero sí especialmente visible en ella». Alonso enumeró las tres líneas de actuación del SOIB en este ámbito: visibilizar el sector, adaptar la oferta formativa y reforzar la colaboración público-privada. «Ninguna administración puede hacerlo sola», recalcó. «El Balearic Marine Cluster puede servirnos de modelo para otros sectores como el del calzado. Baleares lo tiene todo para convertirse en un polo de excelencia náutica: infraestructuras, talento, empresas y una ubicación estratégica en el Mediterráneo».