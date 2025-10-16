Centros aislados y profesores desbordados ante aulas cada vez más complejas: "Se le piden muchas cosas a la escuela y está muy sola"

Las escuelas de Baleares se enfrentan a una realidad cada vez más compleja, con docentes que además de velar por el avance académico y como persona de su alumnado, deben gestionar simultáneamente retos nuevos como la salud mental, la irrupción de la digitalización y la inteligencia artificial, la diversidad cultural y socioeconómica de sus estudiantes y la pobreza infantil. Y los centros educativos se enfrentan a este nuevo panorama práctiamente en soledad. Esta es una de las principales conclusiones del Anuari de l'Educació 2025 de la Universitat (UIB), presentado esta mañana.

"Se le piden muchas cosas a la escuela y está muy sola", ha resumido el director de la publicación, Joan Amer, al presentar un documento que este año pone el foco en la necesidad urgente de crear estructuras de cooperación entre centros para compartir conocimientos, recursos y experiencias, además de en otra cuestión relacionada como es la formación dcente.

Profesores sin herramientas ante la nueva realidad

El diagnóstico es claro: los profesores se sienten desbordados, incapaces de lidiar con según qué situaciones o con la sensación de que lo que hacen no funciona. Antoni Verger, catedrático de Sociología de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona y editor del World Yearbook of Education, ha alertado durante la presentación de hoy que el último informe TALIS muestra que el profesorado español se declara incapaz, sin las herramientas adecuadas, para hacer frente a esta nueva realidad educativa, por encima de la media de la OCDE.

"Hasta ahora las administraciones educativas reforzaban la autonomía de centro, un recorrido interesante que ha generado proyectos sólidos y contextualizados, sí, pero los retos son demasiado grandes y las escuelas no pueden afrontarlos solas", ha explicado Verger. Según el experto, ese excesivo acento en la autonomía ha generado "celo y cierto aislamiento", especialmente en centros con población vulnerable. Ante esta situación, Verger, investigador de la Fundació Bofill, ha explicado la propuesta de diseñar zonas escolares, una unidad de gobernanza intermedia entre la administración y la escuela que ya se está pilotando en Barcelona desde hace un año y que también funciona en Inglaterra y de Portugal. Estas zonas escolares tienen una fuerte base territorial e incorporan tanto a las escuelas de un área determinada (de un barrio o distirito) como a todos los agentes que pueden contribuir a la mejora educativa, incluyendo perfiles no docentes, servicios sociales, entidades del tercer sector y administraciones locales.

"La zona coordina tareas de administración y servicio, pero sobre todo busca intensificar apoyos, fomentar el trabajo en red y generar corresponsabilidad: que los colegios de la zona se sientan responsables del resultado conjunto, lo que implica un cambio cultural", ha detallado Verger. El experto ha insistido en la importancia de los elementos de diseño: "No solo que todos los actores trabajen en red, sino que se cree una estructura de coordinación profesionalizada que se arremangue y baje al territorio". En Barcelona, el primer año se dedicó a hacer diagnóstico, marcar objetivos y, sobre todo, generar confianza entre los actores.

Radiografía del sistema

Durante la presentación, la investigadora Rut Garí, del Institut d'Avaluació i Qualitat Educativa de Balears (IAQSE) ha presentado una radiografía con los princiaples indicadores educativos de Baleares, que muestran un incremento general de estudiantes (principalmente por el desarrollo del 0-3), y una subida también del porcentaje de estudiante extranjero, que ya representa el 19% de las matrículas, siete puntos por encima de la media estatal. En cuanto a rendimiento, el artículo de Garí refleja luces y sombras. Si bien las tasas de repetición están descendiendo y la escolarización aumenta, los datos de titulación en estudios postobligatorios (especialmente en Formación Profesional de Grado Medio: la vía más obvia para atajar el abandono escolar temprano) se mantienen por debajo de la media estatal.

Verger ha recordado en este sentido que los resultados están "muy condicionados al nivel socioeconómico del alumnado" y que "no es casualidad que los datos de rendimiento académico sean inferiores entre los cuartiles económicos más bajos". Tasas de repetición, abandono y fracaso escolar reflejan una realidad, ha indicado: cada vez hay una población más diversa y compleja, marcada por la pobreza infantil, el origen migratorio y aspectos socioemocionales que obligan a replantear la función de la escuela.

Formación docente, eje central

El monográfico de este año se centra precisamente en la formación del profesorado, con siete ponencias que abordan desde la preparación de equipos directivos hasta los retos de la inteligencia artificial generativa como fuente de información y desinformación. El anuario subraya la necesidad de planes formativos integrados que atiendan la enseñanza de habilidades orientadas al bienestar, la gestión organizativa de las aulas, las metodologías activas y un mayor acompañamiento ante las situaciones sociales complejas que viven los centros.

El riesgo de aumentar horas: "La cuestión es el cómo: si no enseñas bien puede ser peor".

El Anuari incluye un artículo de Antoni Salvà sobre los nuevos currículums educativos, que han aumentado las horas de enseñanza de lenguas y matemáticas. Preguntado por este intento de reforzar los saberes básicos, Verger ha mostrado cautela: "Hay que estar muy alerta con cómo se implementan estas medidas. Hay que repensar cómo se explican las cosas, no solo aumentar horas. Si tienes más matemáticas pero no las enseñas bien, puedes aumentar la desvinculación entre la escuela y el niño". Según el catedrático, a corto plazo estas medidas pueden tener efectos positivos, "pero a la larga se le puede dar la vuelta" si no van acompañadas de un replanteamiento pedagógico profundo.

El Anuari de l'Educació 2025 cuenta con 29 ponencias y la participación de 73 colaboradores y cuenta con la colaboración de Fundació Guillem Cifre de Colonya.