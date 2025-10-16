Los anestesiólogos denuncian precariedad y fuga de talento: «El déficit en Mallorca es grave y puede ir a más»

- ¿Qué reivindican desde la asociación de anestesiólogos?

Pedimos, sobre todo, reconocimiento. La anestesiología sigue siendo una especialidad invisible. Los pacientes saben que hay un anestesista, pero casi nadie conoce su función ni su papel dentro del hospital. Sin nosotros, la actividad quirúrgica moderna sería imposible. Somos el cuello de botella de los quirófanos: si no hay anestesiólogos, no hay cirugías. Y no solo cirugías, también procedimientos de radiología, pruebas funcionales o tratamientos del dolor que dependen directamente de nuestra especialidad.

- ¿Por qué dice que son una especialidad invisible?

- El paciente nos ve solo un momento y luego no se acuerda de quién le durmió. Pero en una operación somos los responsables de su vida. Nuestra función no es dormir y despertar, como mucha gente cree. Inducimos un coma farmacológico controlado, mantenemos al paciente con vida y revertimos ese estado de forma segura al final del procedimiento. Controlamos sus constantes, prevenimos complicaciones y reaccionamos ante cualquier imprevisto. Si la sociedad fuera consciente de que eso es lo que hacemos, se valoraría mucho más nuestro trabajo.

- ¿Qué otros ámbitos abarca su labor más allá del quirófano?

Cada vez más. El tratamiento del dolor crónico, las reanimaciones, las consultas preoperatorias, las pruebas que requieren sedación, como las endoscopias, colonoscopias o resonancias, o la anestesia en partos. Hoy en día hay pacientes que piden sedación incluso para una resonancia. Antes eso era anecdótico; ahora nos pasa varias veces por semana. Nuestra carga de trabajo no deja de aumentar y el número de anestesiólogos no crece al mismo ritmo.

- ¿Por qué faltan anestesiólogos en Baleares?

Porque las condiciones son peores que en otros sitios. Aquí se paga menos y el coste de vida es más alto. Muchos jóvenes, cuando terminan la especialidad, se marchan fuera: Inglaterra, Irlanda, Francia... En Baleares cuesta fidelizar profesionales. Y esto no es una suposición, ha habido problemas reales para cubrir quirófanos en Manacor o en Ibiza. En algunas ocasiones, compañeros de Palma han tenido que desplazarse para cubrir turnos. Es un problema estructural que se repite cada año.

- ¿Cuántos faltan?

No hay una cifra exacta, pero sí sabemos que faltan. Y que si los anestesiólogos trabajáramos las mismas horas que otros colectivos profesionales, el déficit sería insostenible. Se sostiene porque hacemos más guardias, más turnos y más horas de las que deberíamos. Es un esfuerzo constante que, a la larga, pasa factura. Si trabajáramos dentro de los límites que marca la ley, muchos quirófanos tendrían que cerrar.

- ¿Qué pasa con las aseguradoras? ¿Por qué cobran menos en Baleares?

Porque así lo deciden ellas. En Mallorca nos pagan hasta un 30% menos que a nuestros compañeros de la península por el mismo acto médico. Adeslas, por ejemplo, mantiene las tarifas congeladas desde 2020 y no reconoce a nuestra asociación como interlocutor. En la práctica, no negocian, sino que imponen. Nos dicen que esto es lo que hay, y punto. Es frustrante, porque en otras comunidades sí se actualizan los baremos, pero aquí no. Y mientras tanto, los costes suben y el nivel de vida también.

- ¿Cuánto cobra un anestesiólogo en la privada?

Por una cirugía de máximo nivel, como una cardiaca o un tumor cerebral, nos pagan unos 400 o 450 euros brutos. De ahí salen impuestos, gastos de personal, enfermeras, seguros... Podemos pasar doce horas con un solo paciente, con toda la tensión que implica ese tipo de intervenciones. Es insostenible mantener equipos de calidad con esas condiciones.

- Reclaman también ampliar la formación de cuatro a cinco años. ¿Por qué?

Porque la especialidad se ha hecho mucho más compleja. En Europa ya son cinco años y creemos que en España se queda corta. Cuatro años no bastan para adquirir todas las competencias que hoy exige la anestesiología moderna. En la formación actual no hay tiempo suficiente para dominar todo lo que hacemos, desde la anestesia general hasta el tratamiento del dolor, la reanimación o la medicina perioperatoria. Se ha multiplicado la carga docente, pero no el tiempo de aprendizaje.

- ¿Tienen el apoyo de las instituciones?

Sí. Hace unos días nos recibió el presidente del Parlament. Fue una reunión cordial y nos sentimos escuchados. Pero más allá del reconocimiento simbólico, necesitamos que las instituciones pidan a las aseguradoras para que nos traten con equidad. Somos un servicio esencial, aunque legalmente trabajemos en un limbo como autónomos. Estamos en una situación paradójica, porque para unas cosas somos esenciales y para otras, una mera actividad mercantil.

- ¿Qué haría falta para retener anestesiólogos en las islas?

Condiciones dignas, tanto económicas como laborales. No puede ser que una guardia de 24 horas no se pague o que al día siguiente tengamos que seguir trabajando. Con un plus de insularidad real, tarifas actualizadas y un reconocimiento justo de nuestro trabajo, sería mucho más fácil que los profesionales se quedaran.