Más de 6.000 inmigrantes han llegado en patera a Baleares en lo que va de año

Baleares ya ha superado la cifra de 6.000 inmigrantes llegados en patera en lo que va de 2025, lo que supone un incremento del 75% respecto al año pasado. Así lo reflejan los datos publicados este jueves por el Ministerio del Interior.

En concreto, el archipiélago ha registrado desde el 1 de enero hasta el 15 de octubre de este año un total de 6.104 inmigrantes llegados por vía marítima por los 3.481 que llegaron en las mismas fechas del 2024. Así, la cifra supone un crecimiento de 2.623 personas respecto al año anterior.¡En cuanto al número de embarcaciones, las islas han registrado este año 330 por las 207 que llegaron al archipiélago en 2024.

Incremento del 75%

De esta forma, las llegadas de migrantes irregulares en Baleares han aumentado un 75% mientras que en Canarias han bajado un 59% en lo que va de 2025. Respecto a las islas Canarias, hasta el 15 de octubre, han entrado este año al archipiélago 13.491 migrantes, un 59% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2024 (32.878). Este año han llegado a bordo de 218 embarcaciones, un 55,8% menos que en 2024, con 493.

En cuanto a los datos a nivel nacional, 28.922 migrantes han llegado a España de forma irregular por vía marítima y terrestre en lo que va de 2025, lo que supone un 35,9% menos que en el mismo periodo del 2024, cuando llegaron 45.122. Así, desde el último informe, en los últimos 15 días han llegado 1.446. Igualmente, refleja que por vía marítima han llegado este año 25.772 migrantes, un 39,9% menos que en el mismo periodo del año pasado, con 42.889 llegadas. Lo han hecho en 1.008 embarcaciones, 281 menos que el año anterior.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 3.150 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 41,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han arribado 2.890 migrantes, 728 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 260, 189 más que en 2024.

Bruselas avala el despliegue de Frontex

En este contexto, cabe recordar que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunió ayer en Bruselas con el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, para pedir la activación de Frontex. La líder popular fue informada de que, según los datos que maneja la Comisión Europea, en los países donde la agencia fronteriza está desplegada la llegada de migrantes por vía irregular se ha reducido de forma drástica, llegando a caer hasta un 90% en los últimos años. Con ese argumento en la mano, el Ejecutivo balear redobla su presión sobre el Gobierno central para que solicite formalmente su activación en la ruta argelina que afecta a las islas.

Prohens, que asistió a la reunión acompañada de los presidentes insulares, calificó el encuentro como “una reunión productiva” de la que, asegura, el Govern sale “satisfecho” tras haber podido “exponer con datos objetivos cuál es la situación y el drama de la inmigración irregular en las Islas Baleares”. La presidenta explicó que el Ejecutivo autonómico ha defendido ante Bruselas que las Baleares son frontera sur de Europa y que “la inmigración irregular que llega no es solo un problema de Baleares, sino que en muchos casos estas personas que entran por vía irregular van hacia otros países europeos”. Según ha señalado, Brunner “se ha percatado de que es un problema europeo y de que el descontrol de la frontera afecta a toda la Unión Europea”.