El Supremo absuelve al "Pablo Escobar de Suecia", que fue detenido en Ibiza

El Tribunal Supremo ha absuelto a uno de los más importantes traficantes de droga, de origen sueco, que estableció su residencia en Baleares, en este caso la isla de Ibiza, donde fue detenido hace ahora tres años. Se trata de Jonas Falk, el denominado “Pablo Escobar de Suecia”, un individuo que se le relaciona con el transporte de decenas de toneladas de cocaína, transportadas en veleros de lujo y trasladadas a diferentes países.

Las fuerzas de seguridad llevaban años siguiéndole los pasos a Jonas Falk, que finalmente fue detenido en un lujoso hotel de la isla de Ibiza, donde se encontraba hospedado con su familia. La actuación policial fue tan rápida que no le permitió al fugitivo ni la más mínima oportunidad para salir huyendo.

Según adelantaba el periódico El País, el Tribunal Supremo ha anulado una sentencia previa que dictaron los jueces de la Audiencia de Barcelona. La sentencia le imponía dos años y seisde meses de cárcel por un delito de blanqueo de dinero. Se consideró probado que el supuesto traficante había realizado inversiones, con las ganancias del narcotráfico en diferentes negocios en España. Había invertido en viviendas de lujo, discotecas y restaurantes repartidos por Cataluña y Baleares.

Este individuo llevaba años siendo vigilado por la Policía de Suecia y por las fuerzas de seguridad de España. En su país llegó a ser condenado a quince años de prisión, pero la sentencia finalmente se declaró nula. Debido al acoso que estaba sufriendo en su país, decidió marcharse y se estableció tanto en Cataluña, como en Ibiza.

La trayectoria de Falk es muy popular en su país de origen, ya que de su vida se han realizado varios reportajes que han sido emitidos en la televisión. Empezó atracando bancos hasta que se dio cuenta que el negocio del narcotráfico era muy rentable. Creo una organización que, según apunta la Policía, estableció un sistema por el que se trasladaba la droga a través de veleros de lujo.

Ahora el Tribunal Supremo ha decidido exculparse, en base a que se considera que no se puede declarar probado que el dinero que invirtió en España procedía del narcotráfico, además de que precisamente por estas operaciones ya había sido juzgado en su país de origen.