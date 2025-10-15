Sorprenden a un parapentista sobrevolando y aterrizando en áreas restringidas de Menorca
La Guardia Civil le ha propuesto para una sanción que podría oscilar entre 3.000 y 6.000 euros
Un parapentista español, de 64 años, se dedicó a sobrevolar y a aterrizar en áreas restringidas de Menorca. Agentes de la Guardia Civil le han propuesto para sanción por dos infracciones graves, cuyas multas podrían oscilar entre 3.000 y 6.000 euros.
Los hechos ocurrieron el pasado jueves 9 de octubre en Menorca. Agentes del Equipo Pegaso de la Compañía Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Baleares identificaron a un parapentista, que había despegado desde el Monte Toro, en el término municipal de es Mercadal, en Menorca.
En concreto los agentes observaron cómo este parapentista sobrevolaba un espacio considerado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA de Bartatx). Esta se encuentra vinculada a la Red de Natura 2000. Está considerado un espacio clave para la diversidad aviar del archipiélago balear. Posteriormente, este hombre aterrizó en el área de servidumbre del helipuerto. Este está catalogado como restringido especializado de s'Arangí para su uso exclusivo en operaciones de extinción de incendios forestales. Por este motivo cualquier actividad aérea no autorizada se considera que compromete la seguridad de las misiones de emergencia.
Abordado al tomar tierra
A partir de estos dos incidentes, agentes del Equipo Pegaso de la Guardia Civil identificaron al parapentista justo cuando realizaba la maniobra de aterrizaje. En ese preciso instante se le informó de que iba a ser propuesto para sanción como presunto infractor por sobrevolar y aterrizar en estas zonas restringidas. Estas acciones contravienen las regulaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Ley de Espacios Naturales Protegidos.
Estas dos infracciones le podrían acarrear multas comprendidas entre los 3.000 y 6.000 euros por violación de las normas de ZEPA, de acuerdo con la Ley del Patrimonio Natural y de Biodiversidad, además de las sanciones aeronáuticas adicionales. La Guardia Civil resalta la importancia de respetar las zonas protegidas y las infraestructuras críticas a la hora de realizar deportes aéreos.
