Los socorristas de Baleares se concentran en Palma contra la "precariedad": "La seguridad de los bañistas no se negocia"
La protesta en la plaza de España reúne a decenas de socorristas que exigen al Govern poner fin a la precariedad del sector
EP
Decenas de personas se han concentrado este miércoles en la plaza de España de Palma para reclamar el "fin de la precaridad" del sector del socorrismo en Baleares.
Con tambores y sombrillas y a gritos de "Socorristas en lucha", decenas de trabajadores han participado en la concentración, convocada por la Unión de Socorristas de Mallorca, coincidiendo con la huelga general.
El colectivo ha reclamado al Govern que garantice un servicio "digno" y que reconozca "el valor real" de la profesión. "La seguridad de los bañistas no se negocia", han reivindicado, dirigiéndose directamente a la presidenta del Govern, Marga Prohens.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
- El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
- La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
- Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma