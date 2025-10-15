Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los socorristas de Baleares se concentran en Palma contra la "precariedad": "La seguridad de los bañistas no se negocia"

La protesta en la plaza de España reúne a decenas de socorristas que exigen al Govern poner fin a la precariedad del sector

Los socorristas de Baleares se concentran en Palma

Los socorristas de Baleares se concentran en Palma / EUROPA PRESS

EP

Decenas de personas se han concentrado este miércoles en la plaza de España de Palma para reclamar el "fin de la precaridad" del sector del socorrismo en Baleares.

Con tambores y sombrillas y a gritos de "Socorristas en lucha", decenas de trabajadores han participado en la concentración, convocada por la Unión de Socorristas de Mallorca, coincidiendo con la huelga general.

El colectivo ha reclamado al Govern que garantice un servicio "digno" y que reconozca "el valor real" de la profesión. "La seguridad de los bañistas no se negocia", han reivindicado, dirigiéndose directamente a la presidenta del Govern, Marga Prohens.

