La Sociedad Española de Psicología Clínica denuncia que el Govern contrata a profesionales sin la titulación sanitaria obligatoria

La Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC) denuncia que los 16 psicólogos que ha contratado el Govern para los centros de salud de Baleares no cuentan con la titulación de Especialista en Psicología Clínica exigida por la ley para ejercer dentro del Sistema Nacional de Salud. Este título solo puede obtenerse a través del PIR, una formación reglada de cuatro años de duración (sería el equivalente al MIR en Medicina) y lo otorga el Ministerio de Sanidad.

En un comunicado remitido a todos los medios, la entidad considera que contratar a estos 16 psicólogos, que se incorporan este mismo jueves en sus respectivos centros de salud, podría contravenir la normativa estatal que regula la atención psicológica en el ámbito público. Señalan directamente a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por haber tomado una medida que oculta "problemas graves" y que afectará a los pacientes.

Según denuncian, las contrataciones, que tendrán una duración de un año, se llevarán a cabo bajo la categoría de 'Gestión y servicios' dentro IbSalut, y no dentro del epígrafe de profesionales sanitarios. Esta fórmula administrativa, explican, permitiría que personal no sanitario "realice funciones clínicas" y tenga acceso a información sensible como la historia médica del paciente, pese a que está expresamente prohibido por la Ley de Autonomía del Paciente y por la Ley Orgánica de Protección de Datos.

"Esta incorporación supondría una vulneración de los derechos de los ciudadanos", afirman en el comunicado, que cita la Ley General de Salud Pública de 2011, donde se establece que la atención en salud mental debe prestarse por especialistas acreditados. El colectivo muestra además su sorpresa por la decisión del Govern, que, según aseguran, ignora el precedente de al menos otra comunidad autónoma que fue condenada por este mismo motivo.

"Un parche transitorio"

Los psicólogos clínicos sostienen que la medida "no responde a la demanda real de atención en salud mental" y que se trata de un "parche transitorio" que no resuelve los problemas estructurales del sistema público. "La intervención en salud mental es compleja e incluso en sus formas más leves requiere una formación clínica sólida", señalan. También lamentan que la medida no vaya acompañada de una ampliación del número de plazas PIR acreditadas y ofertadas en Baleares, pese a que se reivindica desde hace años. Según el comunicado, hospitales como el de Manacor, el Mateu Orfila (Menorca) o Can Misses (Ibiza) no disponen de ninguna plaza PIR, a pesar de ser zonas donde "la red de salud mental presenta mayores carencias". Además, apuntan que el Hospital Son Llàtzer ha reducido su oferta en las últimas convocatorias, pasando de dos plazas a una.

"La falta de especialistas se debe, en gran parte, a la escasa oferta formativa", expresa la sociedad científica, que acusa al Govern de mantener una política "insuficiente" en este ámbito. Si no se amplía la formación de nuevos profesionales, advierten, "los ciudadanos seguirán viendo conculcados sus derechos a una atención de calidad": "Esta situación evidencia la falta de interés del Govern por la salud mental de sus ciudadanos".

El anuncio responde a la estrategia del Govern para ampliar los recursos de salud mental en Atención Primaria, enmarcado programa que presentó el Govern la semana pasada bajo el nombre 'Plan de Bienestar Emocional y Salud Mental 2025-2030'. La Sociedad Española de Psicología Clínica lo ve insuficiente y "al margen de la formación sanitaria especializada".