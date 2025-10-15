Senderismo en Mallorca: Estos son algunos de los refugios y albergues más destacados

El otoño es la temporada alta para los senderistas en Mallorca. Quienes deseen estar en contacto directo con la naturaleza pueden alojarse, lejos del lujo y los hoteles con todo incluido, en diversas posadas y refugios de la isla.

La mayoría de estos establecimientos son gestionados por el Consell y por la Agencia Forestal del Gobierno Balear (IBANAT). Además, existen también refugios administrados de forma privada o por fundaciones.

El servicio y las instalaciones varían considerablemente de un lugar a otro. Para evitar encontrarse con las puertas cerradas, es recomendable reservar con antelación, ya que muchos de estos alojamientos se llenan incluso con varios meses de anticipación cada año.

Albergues del Consell de Mallorca

El Consell de Mallorca gestiona siete refugios de montaña con un total de 260 plazas, distribuidos por toda la Serra de Tramuntana y a lo largo de la ruta de piedra seca GR 221. De norte a sur, estos son: Pont Romà en Pollença, Son Amer (Lluc), Tossals Verds (Escorca), Muleta en las montañas cerca de Port de Sóller, Can Boi en Deià, Coma d’en Vidal (Estellencs) y Galatzó en la finca homónima del municipio de Calvià.

En la página web del Consell (caminsdepedra.conselldemallorca.es/es/refugios) se pueden encontrar descripciones breves con fotos e información sobre las instalaciones y los precios de cada refugio. Con la excepción de Coma d’en Vidal, todos los refugios cuentan con servicio de comidas.

Los refugios ofrecen entre 24 plazas (Coma d’en Vidal) y 52 plazas (Son Amer) en habitaciones compartidas. En Pont Romà, Can Boi, Muleta, Tossals Verds y Son Amer hay calefacción, chimenea y Wi-Fi. Por su parte, el refugio Coma d’en Vidal está más indicado para senderistas que estén dispuestos a prescindir de cualquier “lujo”, como agua caliente o electricidad.

Según una portavoz, se pueden reservar las plazas con un máximo de cuatro meses de antelación a la fecha deseada, lo cual también se recomienda. Las plazas que queden libres se asignan hasta cinco días antes de la fecha solicitada, siempre que aún haya disponibilidad.

Para consultar las fechas disponibles, lo más práctico es usar la plataforma de reservas seu.conselldemallorca.net/refugis/es/dispo/llistat, utilizando la búsqueda “buscar disponibilidad para ruta”. En el campo “refugio” conviene indicar varias opciones.

Novedades

En el caso del refugio Coma d’en Vidal, como confirmó la portavoz del Consell de Mallorca al medio Mallorca Zeitung, ya no es posible reservar la cabaña completa por teléfono, a diferencia de lo que indica la web. Ahora se pueden reservar también las habitaciones compartidas individualmente en este refugio, que reabrió en abril de 2025 tras más de tres años cerrado. Atención: solo se puede acceder tras una caminata de 55 minutos, con un desnivel de 253 metros.

La política de precios se puede resumir rápidamente: en todos los refugios gestionados por el Consell de Mallorca se aplican las mismas tarifas: 14 € por noche para adultos en habitaciones compartidas y 9 € para niños hasta 16 años. Quien necesite ropa de cama paga 4,50 €, y las toallas cuestan 2,50 €. El desayuno, cuando se ofrece, tiene un precio de 5,50 €, la comida 13 € y la cena 9,50 €.

Los refugios del Consell de Mallorca solo permanecen cerrados del 1 al 15 de agosto, del 24 al 26 de diciembre, así como el 31 de diciembre y el 1 de enero.

No fue hasta julio de 2025 que el Consell de Mallorca anunció que abriría un nuevo refugio en el edificio Paloma Blanca, en la Finca Ses Figuerasses (Banyalbufar), con 38 plazas.

Uno de los refugios gestionados por el Consell de Mallorca. / Consell de Mallorca

Refugios del Govern

También la Agencia Forestal de Baleares IBANAT, que depende del Ministerio de Medio Ambiente balear, gestiona varios refugios, que son visitados principalmente por residentes de la isla o del territorio peninsular, probablemente porque casi todos solo se pueden reservar para grupos grandes y, por tanto, en su totalidad.

Solo en el Refugio de s’Arenalet es posible reservar habitaciones individuales. En los demás refugios, la ocupación mínima debe alcanzar al menos el 50 % de la capacidad máxima. Por ejemplo: si un refugio tiene espacio para seis personas, un grupo de tres puede alquilarlo, pero una noche romántica para dos en medio de la naturaleza no es posible.

Todos los refugios de IBANAT son no gestionados, por lo que los senderistas deben llevar su propia comida para poder alimentarse. La agencia distingue entre refugios de montaña sencillos y refugios con servicios, que cuentan con instalaciones sanitarias y otros servicios adicionales.

Los primeros no son mucho más que antiguos edificios de piedra en medio de las montañas, que en el pasado solían ser utilizados por agricultores o guardas forestales: cuatro paredes, un techo, suelo de piedra fría y pesadas puertas de madera.

Además, cuentan con mesas de comedor, bancos de piedra, a veces chimeneas con leña, fogones o WC químicos. También hay botiquines y extintores, aunque rara vez hay camas.

Solo en cuatro de los refugios de montaña (Cúber, Gorg Blau, Coll Baix, Son Real) se dispone de electricidad generada mediante paneles solares, pero no hay enchufes.

En el pequeño Refugio Coll Baix hay un punto de agua (¡no potable!), y en el Refugio de Son Real incluso agua corriente (¡no potable!). Este último podría considerarse el más “lujoso” de los refugios sencillos, ya que dispone de baño con ducha y WC, así como de una cocina.

Los refugios de montaña sencillos se encuentran bajo los siguientes nombres: Refugio de Lavanor (10 plazas), Refugio de Son Moragues (15 plazas), Refugio de Cúber (6 plazas), Refugio de la Coma de Binifaldó (2 plazas), Refugio del Gorg Blau (8 plazas), Refugio des Coll Baix (6 plazas) y Refugio de Son Real (8 plazas).

Atención: los refugios Son Moragues y Gorg Blau están actualmente cerrados debido a obras en el edificio o en el acceso, pero, según una portavoz de IBANAT, reabrirán pronto.

Ubicaciones espectaculares

La infraestructura de los “refugios de montaña” es muy básica, pero sus ubicaciones son realmente espectaculares. Por ejemplo, el Refugio Cúber y el Refugio Gorg Blau se encuentran directamente en la orilla de los embalses homónimos en medio de la Tramuntana; el Refugio Son Real está cerca de la costa norte virgen, en el municipio de Santa Margalida; y el Refugio Son Moragues, en los bosques de Valldemossa, se halla a solo un paseo de las impresionantes vistas del antiguo Camí de s’Arxiduc.

Imagen del embalse de Cúber. / DM

Pasar la noche en los refugios de montaña cuesta alrededor de 36 € por refugio. Si se calcula por persona, esto equivale a entre 4,50 y 6 €.

Más cómodos son los refugios con instalaciones sanitarias y cocinas, baños, electricidad, calefacción y, en algunos casos, agua caliente y horno de pan. Estos son: Cases de Binifaldó (20 plazas), Binifaldó Petit (10 plazas), Refugio de s’Arenalet (22 plazas), Refugio de s’Alzina (cinco habitaciones dobles), Refugio des Oguers (10 plazas, el alojamiento debe alquilarse completo) y Refugio de Cabrera (sin información sobre capacidad).

Este último aparece en la web del Gobierno Balear, pero actualmente lo gestiona directamente el Parque Natural de Cabrera. Según una portavoz de IBANAT: “Es posible que el refugio esté cerrado o que solo lo utilicen investigadores”.

También los refugios con servicios se encuentran en lugares impresionantes, como la reserva natural Parc de Llevant cerca de Artà (Refugio de s’Arenalet y Casa de s’Alzina) o al pie del monte Puig Tomir (Cases de Binifaldó y Binifaldó Petit).

Refugios menos económicos

Más servicios también implican mayor coste. Los refugios con servicios son algo más caros que los refugios de montaña sencillos, con precios de aproximadamente 150 a 200 € por refugio y noche.

La Cases de Binifaldó cuesta 180 € .

cuesta . La noche en el Refugio de Binifaldó Petit cuesta 150 € .

cuesta . En el Refugio de s’Arenalet, las habitaciones para dos personas cuestan 40 €, y las de cuatro personas 60 € por noche.

Antes de reservar, es recomendable informarse bien sobre la dificultad del acceso al refugio, ya que existen grandes diferencias. Por ejemplo: Coll Baix, cerca de Alcúdia, se puede alcanzar en coche casi hasta la puerta, solo quedan unos pocos cientos de metros a pie. El camino a Sa Coma de Binifaldó es más bien un paseo agradable. En cambio, la subida empinada al Refugio Son Moragues puede resultar bastante exigente para senderistas sin experiencia, que seguramente acabarán sudando rápidamente.

Se pueden reservar todas las estancias con un máximo de 60 días de antelación (a partir de las 20:00 h) a través de la web o por teléfono (971-17 76 52). Tras la reserva, los senderistas reciben un código que deben introducir en una caja situada en la entrada del refugio. Allí se encuentra la llave, que también debe devolverse al finalizar la estancia.

El Gobierno Balear también planea inaugurar dos nuevos refugios como máximo para Semana Santa de 2026. Según la portavoz de IBANAT, uno estará en el Parque Natural de Mondragó y el otro en la Finca Es Canons (Artà).

La ruta de Pedra en Sec / Fitzner

Refugios privados o de fundaciones

Los alojamientos gestionados de forma privada o por fundaciones tienen la ventaja de que se cobra por cama, sin necesidad de reservar todo el refugio. Por ello, también son adecuados para parejas o senderistas individuales.