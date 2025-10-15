Santiago Cavanillas, exdecano de Derecho de la UIB, tras ser premiado: “Los profesores tenemos algo de influencers, debemos dejar alguna huella en los estudiantes”

“Los profesores tenemos algo de influencers, debemos dejar alguna huella en los estudiantes que pasan por nuestras manos”. Santiago Cavanillas Múgica, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universitat de les Illes Balears (UIB) se refirió ayer tarde a los más de cuarenta años dedicados a la docencia. El Colegio de Abogados de Baleares le rindió un cálido homenaje al entregarle el XIII Premio Degà Miquel Frontera a la ética jurídica.

El catedrático jubilado de Derecho Civil destacó en su discurso la importancia de la enseñanza directa en clase y tomando apuntes. “Antes tenía 300 estudiantes; ahora eran 50 o 60. Creo que he dado clases a 8.000 estudiantes”, recordó. “Si os encontráis con un profesor del que tenéis buen recuerdo por la calle, paradle. Y si os encontráis con un profesor que os trató mal, decidle usted me debió de dar clase, pero no me acuerdo”, agregó, con ironía.

Cavanillas remarcó cuatro directrices de su carrera: evitar que la función investigadora reste a la de la docencia; “mi función no es enseñar, sino que los estudiantes aprendan, hacer trabajar, poner en aprieto a los estudiantes desde el minuto uno”; la función académica no sirve “si no se engarza con la práctica”; y el papel de la universidad de ascensor social.

El jurista galardonado, que contó con muchos exalumnos entre el público, hizo hincapié en que siempre ha trabajado para que los estudiantes lean e interpreten; analicen y sinteticen; y sepan expresarse de palabra y por escrito.

Entre las vías o caminos hacia la perfección docente, se refirió a la tecnología, “internet ha sido un regalo del cielo”, aseguró. “La universidad si busca la excelencia deber ser un campo abierto a la competencia y la emulación”, subrayó. El catedrático jubilado alertó de que la universidad se está reduciendo a la evaluación por puntos objetivos y criticó la menor presencia de los docentes en los despachos y los pasillos debido al trabajo a distancia. “La universidad corre el peligro que cada profesor quede cerrado en su cápsula de méritos”, advirtió.

Por último, mencionó el trabajo institucional y recordó al exrector Llorenç Huguet cuando empezaron a realizar encuestas de satisfacción entre los estudiantes e implantaron el campus semipresencial que permitió a los alumnos de otras islas seguir los estudios y graduarse.

“No he llegado a la perfección. Soy mi juez más severo. Me doy el aprobado. Si otros piensan que lo he hecho con nota, no puedo estar más feliz y agradecido. Muchas gracias”, concluyó el galardonado.

Los nuevos abogados y los veteranos letrados que recibieron la insignia de oro, junto al premiado Santiago Cavanillas. / B. Ramon

La junta de gobierno del Colegio de Abogados acordó el pasado mayo, por unanimidad, concederle el premio Degà Miquel Frontera en su decimotercera edición. Cavanillas resultó elegido entre las candidaturas presentadas a esta edición “en reconocimiento de su extraordinaria entrega y dedicación a la enseñanza del Derecho, desde el profundo sentido de la Justicia; por su excelente colaboración con esta corporación colegial en cuantos proyectos o iniciativas se le ha requerido; y por el trato exquisito que siempre ha otorgado a los profesionales de la abogacía”.

Defensor de la libertad de pensamiento

Su discípulo y exalumno, el profesor de la UIB José Javier González de Alaiza Cardona, indicó “hablaré de sus defectos porque le molesta que le digan sus virtudes”, al tiempo que le definió como “una suerte de Inteligencia Artificial de naturaleza humana”. Y añadió: “No ha querido influir nunca en mi pensamiento. Es un defensor de la libertad de pensamiento. Me ha obligado a pensar despacio”. Al final, ensalzó su brillantez, honradez y capacidad de trabajo.

En el acto de ayer juraron o prometieron ocho nuevos jóvenes abogados y otros nueve veteranos letrados que se colegiaron en 1978 recibieron la insignia de oro. Entre el público que asistió al homenaje a Cavanillas se encontraban el presidente del TSJB, Carlos Gómez; el fiscal jefe de Baleares, Julio Cano; el presidente de la Audiencia Provincial, Gabriel Oliver; el rector de la UIB, Jaume Carot y otras personalidades y prestigiosos juristas de las islas.