Los precios suben en Baleares un 3,3% en septiembre
Los productos y servicios que más se han encarecido en las islas en el último año han sido la vivienda, agua, electricidad y gas
EFE
Los precios subieron en septiembre en Baleares un 3,3 % en comparación con el mismo mes del año pasado y acumulan un incremento del 2,4 % en los nueve primeros meses de 2025, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sin embargo, entre agosto y septiembre de este año el indice de precios de consumo (IPC) del archipiélago balear se redujo en 0,6 puntos.
Los productos y servicios que más se han encarecido en las islas en el último año han sido la vivienda, agua, electricidad y gas, con una subida del 6,2 %, y los restaurantes y hoteles, un 6,1 % más caros. Este último grupo es el más inflacionista en lo que va de año, con un incremento del 11 %.
El único grupo de precios que ha bajado en Baleares desde el año pasado es el de vestido y calzado, con un 0,3 % de recorte interanual. En los nueve primeros meses de 2025 se ha reducido el coste de vestido y calzado (-10,6 %) y ocio y cultura (-0,9 %).
Datos nacionales
Para el conjunto de España, el INE ha revisado una décima al alza el índice de precios de consumo (IPC) de septiembre, hasta el 3 %, tres décimas más que el mes anterior, debido a la menor bajada de carburantes y lubricantes respecto a la registrada hace un año.
También se ha actualizado una décima una décima al alza la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles-, hasta el 2,4 %, la misma tasa que en agosto.
Respecto a los alimentos, sus precios aumentaron un 2,4 % en septiembre, una décima más que el mes anterior, aunque destaca el encarecimiento de productos como los huevos (17,9 %) y la carne de vacuno (16,5 %).
- La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
- El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
- La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
- Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma