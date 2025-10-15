Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los precios suben en Baleares un 3,3% en septiembre

Los productos y servicios que más se han encarecido en las islas en el último año han sido la vivienda, agua, electricidad y gas

Dos mujeres consultan los anuncios de una oficina inmobiliaria.

Dos mujeres consultan los anuncios de una oficina inmobiliaria.

EFE

Los precios subieron en septiembre en Baleares un 3,3 % en comparación con el mismo mes del año pasado y acumulan un incremento del 2,4 % en los nueve primeros meses de 2025, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, entre agosto y septiembre de este año el indice de precios de consumo (IPC) del archipiélago balear se redujo en 0,6 puntos.

Los productos y servicios que más se han encarecido en las islas en el último año han sido la vivienda, agua, electricidad y gas, con una subida del 6,2 %, y los restaurantes y hoteles, un 6,1 % más caros. Este último grupo es el más inflacionista en lo que va de año, con un incremento del 11 %.

El único grupo de precios que ha bajado en Baleares desde el año pasado es el de vestido y calzado, con un 0,3 % de recorte interanual. En los nueve primeros meses de 2025 se ha reducido el coste de vestido y calzado (-10,6 %) y ocio y cultura (-0,9 %).

Datos nacionales

Para el conjunto de España, el INE ha revisado una décima al alza el índice de precios de consumo (IPC) de septiembre, hasta el 3 %, tres décimas más que el mes anterior, debido a la menor bajada de carburantes y lubricantes respecto a la registrada hace un año.

También se ha actualizado una décima una décima al alza la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles-, hasta el 2,4 %, la misma tasa que en agosto.

Respecto a los alimentos, sus precios aumentaron un 2,4 % en septiembre, una décima más que el mes anterior, aunque destaca el encarecimiento de productos como los huevos (17,9 %) y la carne de vacuno (16,5 %).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
  2. El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
  3. La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
  4. La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
  5. La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
  6. El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
  7. La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
  8. Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma

La empresa de socorristas decreta servicios mínimos “in extremis” pese a la huelga general

La empresa de socorristas decreta servicios mínimos “in extremis” pese a la huelga general

Los precios suben en Baleares un 3,3% en septiembre

Los precios suben en Baleares un 3,3% en septiembre

Lucía Muñoz, activista mallorquina en la Flotilla: "El plan Trump para Gaza es un acuerdo entre los genocidas y los financiadores de los genocidas"

Lucía Muñoz, activista mallorquina en la Flotilla: "El plan Trump para Gaza es un acuerdo entre los genocidas y los financiadores de los genocidas"

Juli Fuster desmiente a «mi mujer» sobre la llamada a Koldo

Juli Fuster desmiente a «mi mujer» sobre la llamada a Koldo

Santiago Cavanillas, exdecano de Derecho de la UIB, tras ser premiado: “Los profesores tenemos algo de influencers, debemos dejar alguna huella en los estudiantes”

Santiago Cavanillas, exdecano de Derecho de la UIB, tras ser premiado: “Los profesores tenemos algo de influencers, debemos dejar alguna huella en los estudiantes”

Los hoteles de Playa de Palma exprimen el fin de temporada con las fiestas de cierre de los biergärten

Los hoteles de Playa de Palma exprimen el fin de temporada con las fiestas de cierre de los biergärten

Las mujeres rurales mallorquinas llevan su historia a Bruselas: "Se necesita relevo generacional"

Las mujeres rurales mallorquinas llevan su historia a Bruselas: "Se necesita relevo generacional"

Estudiantes acusan a la UIB de “coartar el derecho a huelga” ante el paro general del miércoles por Palestina

Estudiantes acusan a la UIB de “coartar el derecho a huelga” ante el paro general del miércoles por Palestina
Tracking Pixel Contents