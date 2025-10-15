Los precios suben en Baleares un 3,3% en septiembre

Los precios subieron en septiembre en Baleares un 3,3 % en comparación con el mismo mes del año pasado y acumulan un incremento del 2,4 % en los nueve primeros meses de 2025, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, entre agosto y septiembre de este año el indice de precios de consumo (IPC) del archipiélago balear se redujo en 0,6 puntos.

Los productos y servicios que más se han encarecido en las islas en el último año han sido la vivienda, agua, electricidad y gas, con una subida del 6,2 %, y los restaurantes y hoteles, un 6,1 % más caros. Este último grupo es el más inflacionista en lo que va de año, con un incremento del 11 %.

El único grupo de precios que ha bajado en Baleares desde el año pasado es el de vestido y calzado, con un 0,3 % de recorte interanual. En los nueve primeros meses de 2025 se ha reducido el coste de vestido y calzado (-10,6 %) y ocio y cultura (-0,9 %).

Datos nacionales

Para el conjunto de España, el INE ha revisado una décima al alza el índice de precios de consumo (IPC) de septiembre, hasta el 3 %, tres décimas más que el mes anterior, debido a la menor bajada de carburantes y lubricantes respecto a la registrada hace un año.

También se ha actualizado una décima una décima al alza la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles-, hasta el 2,4 %, la misma tasa que en agosto.

Respecto a los alimentos, sus precios aumentaron un 2,4 % en septiembre, una décima más que el mes anterior, aunque destaca el encarecimiento de productos como los huevos (17,9 %) y la carne de vacuno (16,5 %).