Nuevas áreas para autocaravanas en Mallorca: por qué Son Serra es tan popular entre los campistas… y Muro no

Un terreno de grava, con algunos árboles en los bordes. Todo está vallado, aunque la puerta permanece abierta. En un cartel se lee, en varios idiomas, “Área para autocaravanas”. Una rareza en Mallorca.

Cuando el municipio de Muro inauguró oficialmente el lugar en primavera, la comunidad campista aplaudió con entusiasmo: por fin un espacio público donde son bienvenidos, con electricidad, agua y la posibilidad de vaciar los inodoros químicos.

El alcalde de Muro, Miquel Porquer, también se mostraba esperanzado entonces: confiaba en que los viajeros en autocaravana impulsaran la economía local, ya que Muro ha sido siempre uno de los pocos lugares de Mallorca con escasa afluencia turística.

Ahora, medio año después, no se percibe ni rastro de la afluencia esperada. Durante la visita de del medio Mallorca Zeitung el viernes al mediodía (3 de octubre), no había ni una sola autocaravana en el lugar.

«Nunca he visto a nadie pasar la noche allí. Quizás una o dos veces al día viene alguna autocaravana para vaciar las aguas grises, pero todos se marchan enseguida», comenta la empleada de un taller justo enfrente. Desde la cristalera de su oficina tiene una vista directa al aparcamiento.

«Al final fue un fracaso», añade un trabajador que pasa por la puerta. «Parece que a los campistas nuestro pueblo no les resulta lo bastante atractivo.»

Gratis, pero vacío

En realidad, aquí no hay rastro del idílico paisaje mallorquín: muros de hormigón cubiertos de grafitis en lugar de vistas al mar, y a su alrededor naves industriales poco atractivas en vez de naturaleza.

A pesar de la escasez de áreas legales para autocaravanas, parece que los campistas no se conforman con cualquier cosa. Y hay otro detalle que probablemente los ahuyente: aunque el uso del área es gratuito, no está permitido desplegar los toldos.

Tres horas antes, unos 20 kilómetros al este de Muro, en las afueras de la localidad costera Son Serra de Marina: allí también se abrió por primera vez la barrera de un nuevo aparcamiento para autocaravanas a finales de julio.

A diferencia de Muro, la mayoría de las 21 plazas están ocupadas. Tampoco aquí hay baños ni otras instalaciones propias de un camping, pero además de los puntos de electricidad, agua y la zona para vaciar aguas grises, este lugar ofrece algo más: una muestra de la belleza de la isla.

A lo lejos se distinguen los últimos relieves de la Serra de Llevant, y entre las casas asoma el azul del mar.

Michaela y su hija Leyla ya están sentadas en la mesa de camping desayunando, mientras el padre, Res, todavía ajusta la lona del pabellón conectado a su autocaravana. En el área de Son Serra, los avances y toldos están permitidos. A cambio, la estancia cuesta 16 € por noche.

«Llegamos ayer por la noche en el ferry», cuenta Michaela aún algo somnolienta. Fue durante la travesía cuando los suizos se informaron con más detalle sobre la situación del camping en Mallorca.

Y pronto descubrieron que la isla está lejos de ser un destino amigable para los campistas: no existen verdaderos campings como en la península, y muchos municipios han prohibido las autocaravanas junto al mar.

«Si lo hubiéramos sabido antes, no habríamos reservado el viaje de regreso para dentro de una semana», comenta Michaela. El área de Son Serra fue la única que encontraron por internet; del espacio en Muro ni siquiera habían oído hablar. En cuanto al nivel de comodidad, no hay comparación con las instalaciones del continente europeo.

«Aun así, aquí se está bastante bien», matiza Michaela. «Con las pocas tiendecitas y restaurantes que hay, tenemos suficiente».

Sin embargo, los suizos no planean pasar toda la semana en Son Serra. «Queremos conocer un poco la isla», dice el padre, Res, mostrando en su smartphone una página de camping. «Hay particulares que permiten aparcar las autocaravanas en sus fincas por un suplemento. ¿Qué otra opción tenemos?»

Pocos enchufes

Unos campistas más allá, Fabian y Marina, de Renania del Norte-Westfalia, comienzan su día. Ellos también llegaron la noche anterior desde la península y necesitan un tiempo para aclimatarse.

«Pero la primera impresión es muy buena. ¿Qué más se necesita que esto?», pregunta Fabian, señalando a su alrededor. La pareja está acostumbrada a viajar; como nómadas digitales, pueden trabajar desde cualquier lugar, y el portátil ya está listo en la mesa de camping.

«Sabíamos por los periódicos que en Mallorca no hay muchas opciones para campistas, pero esto es una solución inteligente y un buen comienzo. Quizá otros municipios deberían seguir este ejemplo», opina el hombre de 37 años.

No echan de menos más infraestructura: «Tenemos baño y ducha en la autocaravana», explica Marina. Solo la electricidad podría mejorar; los pocos enchufes disponibles para las 21 plazas no son suficientes. «Pero por lo demás, todo está bien. Incluso el registro mediante la app fue sencillo».

Fabian y Marina consideran el área de autocaravanas una “solución inteligente” / Sophie Mono

Ulf y Simone, que salen de su autocaravana justo enfrente, opinan diferente. «Tuvimos problemas para encontrar el área y pasar la barrera», cuenta el hombre de mediana edad. Al final, otros campistas los ayudaron a superar los obstáculos técnicos.

La mujer, de Mecklemburgo-Pomerania, y el hombre, noruego, son campistas experimentados y viajan mucho por Italia. «Sabíamos que en Mallorca hay poca infraestructura para autocaravanas», añade Simone. Por eso habían reservado un hotel en Alcúdia para reunirse con amigos.

«Pero ahora no sabemos dónde podemos aparcar nuestro vehículo de manera segura y legal durante ese tiempo», explica Ulf. Originalmente, planeaban dejar la autocaravana cerca del hotel en un terreno privado, pero «no funcionó».

Es la primera vez que oyen hablar del área de Muro. «Pero tampoco está más cerca de Alcúdia que este lugar», comenta Simone, mirando Google Maps. Además, para su estancia de diez días en el hotel, tampoco es ideal: en Muro el tiempo máximo de estacionamiento es de 72 horas, mientras que en Son Serra pueden quedarse las diez noches completas.

Simone y Ulf / Sophie Mono

Raul Mompart, que está justo enfrente, no tiene esos inconvenientes. El español, originario de Huesca, está pasando una semana de vacaciones en autocaravana con su familia, de forma sencilla en Son Serra.

«Nos encanta estar aquí: está limpio, tranquilo y, para recorrer la isla, usamos el coche», explica. Tras sus excursiones, los Mompart siempre regresan por la tarde a Son Serra. Conducir no le supone estrés al hombre de 42 años: «No son distancias largas».

Por otro lado, no tiene interés en Muro; según él, «no es tan bonito como aquí». Entonces, ¿para qué cambiarse?