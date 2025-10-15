Nace la nueva asociación de mujeres colombianas en Mallorca

Se trata de la denominada Asociación Círculo de Mujeres Colombianas de Mallorca y responde a una iniciativa para fomentar la unión y la integración de estas personas extranjeras en la sociedad de la isla. Se pretende, según señalan sus impulsoras, crear un espacio de apoyo mutuo, a la vez que se ayude al crecimiento personal de estas mujeres y a su desarrollo profesional.

Esta asociación fue constituida legalmente en febrero de este año. Sin embargo, ha sido esta semana cuando se ha presentado de forma oficial. Sus impulsares pretenden que esta asociación femenina se convierta en un referente en la comunidad migrante, sobre todo la de origen colombiano. Para ello se apostará por promover la diversidad, la interculturalidad y el fortalecimiento del tejido social de Mallorca cuenta con una nueva asociación de mujeres.e la isla.

Según se detalló en la presentación de esta asociación, se van a llevar a cabo varias líneas de actuación. Una de ellas va a ser preservar y difundir la cultura, tradiciones y raíces colombianas. También se trabajará en crear un tejido social de apoyo a la mujer colombiana, de tal manera que se organizará una red de acompañamiento para estas migrantes.

También se realizarán programas de bienestar e integración, a través de la organización de actividades de salud, formación y convivencia que promuevan una vida plena y en comunidad.

Aunque su creación ha sido muy reciente, la asociación aspira a convertirse en poco tiempo en la comunidad de referencia de mujeres colombianas en Mallorca, provocando un impacto positivo en la sociedad local, mediante proyectos culturales, sociales y de bienestar.

Las integrantes de esta asociación se entrevistaron con la cónsul de Colombia en Mallorca, Francia Rodríguez Romero, a la que le explicaron los detalles del proyecto que quieren llevar a cabo.