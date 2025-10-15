Las mujeres rurales mallorquinas llevan su historia a Bruselas: "Se necesita relevo generacional"

Tres mujeres mallorquinas del sector rural han participado esta semana en el Parlamento Europeo en la jornada 'RuralEsElla – El latido rural de Europa', un encuentro impulsado por las eurodiputadas del Grupo Popular Europeo Rosa Estaràs y Carmen Crespo con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural que se celebra hoy, 15 de octubre. La cita reunió ayer en la 12ª planta de la Eurocámara a mujeres de toda Europa que están transformando sus comunidades desde la innovación, la sostenibilidad y el emprendimiento, y entre ellas hubo representantes del campo balear dispuestas a visibilizar la realidad del mundo rural en las islas.

Desde Fademur-Illes Balears, su presidenta Joana Mascaró destacó la emoción y la responsabilidad de poder participar en el corazón político europeo. “Que nos hayan llamado para venir a Bruselas, que es donde surgen las leyes y normativas que nos afectan, nos hace muy felices”, explicó. Según Mascaró, el objetivo de su viaje ha sido “reivindicar nuestras propuestas y dar a conocer el papel de la mujer de fora vila”, especialmente en las islas, donde “se necesita relevo generacional y más visibilidad para las mujeres que trabajan en el mundo rural”.

A su lado, Maria Company, de Can Company y reconocida como joven emprendedora, reivindicó la necesidad de que la administración facilite la conciliación familiar en el campo, un entorno donde la dedicación es total. “Se puede ayudar a las mujeres en el mundo rural y asegurar un relevo generacional dando más facilidades sociales”, defendió. En su opinión, “cuando tienes un hijo o necesitas conciliar, eso en el mundo rural no existe porque nos dedicamos 24 horas los siete días de la semana; si se reforzara más ese sistema social, las cosas funcionarían mejor”.

También participó Marina Adrover, de Terragust, que llevó hasta Bruselas un ejemplo inspirador de cómo unir agricultura, gastronomía y turismo sostenible. “Mi familia siempre ha sido pagesa y tenemos un campo de cultivo muy grande. Lo que hacemos es dar a conocer nuestras fincas con visitas guiadas y menús degustación con producto local”, explicó. Adrover aprovechó su intervención para poner sobre la mesa una realidad todavía muy presente: “El sector rural está muy masculinizado; de hecho, en nuestra empresa soy la única mujer”. Aun así, asegura que, en su caso, el relevo femenino está llegando: “Mi prima se incorporará pronto. Es un sector con muchos hombres, pero en el que nos tenemos que abrir camino”.

Galmés muestra su apoyo a las mujeres del campo mallorquín

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, también viajó a Bruselas para mostrar su apoyo a las mujeres rurales de las islas y al trabajo que realizan. “Hoy Mallorca está presente en Bruselas para apoyar una causa que nos representa: la de las mujeres que mantienen vivo el mundo rural, que innovan, crean empleo y transforman sus pueblos. Su esfuerzo merece todo nuestro reconocimiento”, afirmó. Estaba previsto que Marga Prohens, presidenta del Govern, interviniera durante el acto, pero finalmente no pudo asistir al evento.

La jornada concluyó con la presentación de la 'Declaración de Bruselas por las Mujeres Rurales de Europa', un documento que recoge propuestas para reforzar su papel en el desarrollo del continente. Galmés subrayó que “Mallorca comparte los valores del mundo rural europeo: arraigo, innovación e igualdad de oportunidades” y se comprometió a que “desde el Consell y el PP de Mallorca seguiremos defendiéndolos con orgullo”.