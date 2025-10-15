Miles de personas se manifiestan en Palma en apoyo al pueblo palestino: "El alto al fuego no es paz"

Miles de personas se han echado a las calles esta tarde en Palma para manifestarse en apoyo al pueblo palestino y para pedir el boicot a Israel. Una marcha que ha arrancado en Plaza España y que ha recorrido diferentes puntos neurálgicos de la ciudad como Sant Miquel o la plaza de Cort hasta llegar a la catedral. Cabe recordar que dicha protesta, convocada Coordinadora Obrera Sindical (COS), STEI, CGT y otros colectivos y sindicatos, se enmarcaba bajo la huelga general celebrada este miércoles por Palestina.

Bajo proclamas como "Boicot a Israel", "No es una guerra es un genocidio o "desde el río hasta el mar, Palestina libertad", los manifestantes han reclamado el fin de la ofensiva en Gaza. En este sentido, piden una ruptura inmediata de relaciones diplomáticas comerciales con Israel. "No queremos ser cómplices del genocidio ni del comercio de armas", afirman.

Reyes Rigo y Lucía Muñoz, presentes

Reyes Rigo y Lucía Muñoz, las activistas mallorquinas que fueron retenidas en Israel tras su participación en la Global Sumud Flotilla y regresaron el pasado lunes a Mallorca, han estado presentes en la manifestación. En el caso de Rigo no ha querido hacer declaraciones mientras que Muñoz ha destacado la necesidad de que la gente se siga movilizándose , ya queel alto al fuego anunciado "no trae paz" al pueblo palestino.

"Hemos visto como los gobiernos han sido cómplices durante dos años con el peor genocidio del siglo XXI y hemos demostrado que en las últimas semanas la presión del pueblo funciona y puede hacer cambiar las cosas. Hay que seguir movilizándose porque ese alto al fuego no es paz, no hay paz si sigue habiendo ocupación y un régimen colonizador. Tiene que haber un proceso de descolonización y por ello invitamos a la gente a seguir llenando las calles y acompañando la lucha del pueblo palestino", defiende la regidora de Podemos en Cort.

Andrés Martínez / Manu Mielniezuk

Apertura de un corredor humanitario

Otra de las reivindicaciones por parte de los presentes es la apertura de un corredor humanitario en la Franja de Gaza. "El hambre no puede ser utilizada como un arma de guerra contra la población civil", argumentan. Asimismo, también lanzan un mensaje de no a la guerra. "La deriva belicista de la OTAN, Trump y Netanyahu no puede comportar recortes en sanidad, educación o transporte público para financiar presupuestos militares", señalan.

Concentración sindicatos

Por otro lado, en la plaza del Olivar más de un centenar de personas también se han concentrado para reclamar la libertad del pueblo palestino y que este tenga "participación directa en la reconstrucción" tras el acuerdo de alto el fuego.

En esta concentración, convocada por los sindicatos UGT y CCOO, el secretario general en Baleares del primer sindicato, Pedro Homar, ha calificado de positiva la respuesta de la ciudadanía ante la huelga general.

Igualmente, ha calificado de "éxito" la huelga de este miércoles, al subrayar que la respuesta de los trabajadores ha sido positiva. "La gente está con nosotros", ha dicho durante la lectura de un manifiesto. Ambos sindicatos han animado a mantener la presión social para que Palestina "sea protagonista de su futuro". "No habrá paz duradera sin su participación", han reivindicado.