Meliá refuerza su apuesta por la formación con una alianza con Les Roches
El programa, dirigido a estudiantes, pretende fidelizar a futuros trabajadores y mantenerlos en la compañía
Meliá Hotels International refuerza su apuesta por la formación y la profesionalización mediante un acuerdo de colaboración con Les Roches, que creará un plan de estudios específico para la hotelera, el programa 'Meliá Future Talent'.
En concreto, los estudiantes que se adhieran a este programa se separarán temporalmente del grupo general para cursar contenidos específicos de Meliá y una especialización en el semestre académico correspondiente.
Durante el curso, todos los alumnos --BSc, posgrado y máster-- realizarán todas sus prácticas profesionales exclusivamente en establecimientos hoteleros de Meliá. Al finalizar el programa, podrán adquirir un compromiso laboral con la compañía por un período mínimo de tres años.
El programa, desarrollado conjuntamente por Meliá y Les Roches, contará con las acreditaciones oficiales del Consejo Suizo de Acreditación y de la Comisión de Instituciones de Educación Superior de Nueva Inglaterra (NECHE).
Para el presidente y CEO, Gabriel Escarrer, este acuerdo les permitirá nutrirse de "una nueva generación de talento", formada en "la excelencia y a medida de nuestras necesidades estratégicas". "Gracias a la colaboración con Les Roches, reforzamos nuestra capacidad de atraer y fidelizar profesionales que marcarán el futuro de Meliá", ha añadido.
Por su parte, el consejero delegado, Carlos Díez de la Lastra, ha destacado que su alianza con Meliá supone un hito que "abre un nuevo escenario de colaboración entre instituciones académicas y empresas dispuestas a apostar fuerte por anticiparse en la captación del mejor talento".
