Juli Fuster desmiente a «mi mujer» sobre la llamada a Koldo

Justicia poética es contemplar cómo se vuelve contra Francina Armengol el disparate machista de designar a una consellera de Sanidad a la que consideraba incapacitada para el cargo, por lo que decidió blindarla colocando a su esposo de director del IB-Salut, la mayor empresa de Balears. Para la historia de la corrupción, un concepto fuera de la jurisdicción penal, Juli Fuster fue nombrado por «mi mujer» Patricia Gómez, según consta en las actas firmadas del Consell de Govern y del Boletín Oficial de las Illes Balears. Todavía resulta más escandaloso que la exconsellera subsista hoy como diputada socialista en el Parlament, tras haber presidido la mayor compra pública de material fraudulento no denunciada de la historia autonómica.

Con los mimbres citados, era inevitable que todos, y cabe enfatizar el «todos», los protagonistas del párrafo anterior acabaran trabajando a las órdenes de Koldo García, y contribuyendo a sus negocios inconfesables. Siempre con fondos públicos. Por ejemplo, Juli Fuster desmintió ayer a Gómez en el Senado al declarar que «mi mujer no habló con Koldo de las mascarillas». Aparte de levantar el velo matrimonial, ocultaba la relación entre el presunto miembro de la organización criminal y la cúpula del Govern.

Y sin embargo, es cierto que Koldo no llamó a Gómez, porque no se rebajaba a telefonear a una vulgar consellera. Fue «mi mujer» quien contactó con el asesor de Ábalos, para transmitirle un obediente «a las 9.30 viene Nacho Díaz», otro imputado y en su día detenido de la trama. Es decir, la titular de Sanidad del Pacto de Progreso llama a un presunto mafioso para interrumpir sus vacaciones de agosto y recibir a otro supuesto delincuente. Fuster podrá alegar que no hablaron estrictamente «de mascarillas». En efecto, era un apaño todavía más repugnante, las pruebas PCR de rendimiento económico superior y que obligaron a retorcer la legislación autonómica. A propósito, el olvidadizo Fuster también se vio envuelto en el tinglado, por lo que conocía de sobras los tratos entre «mi mujer» y los ahora imputados en masa.

Patricia Gómez ya «ocultó a la comisión de investigación del Parlament sus contactos con Koldo», en un titular de este diario fechado hace exactamente un año. Lo negó por tres veces, como Pedro al Mesías, pero sigue en el escaño.

Sostiene Fuster en el Senado que «no tuve ninguna comunicación directa o indirecta con Ábalos o Koldo, ni a través de mi mujer». Falso de nuevo, ya demostrado en el caso de las PCR, pero también en las mascarillas por culpa del traidor «comunicación indirecta». En mayo del año pasado, comparece ante la comisión del Congreso el llamado Manuel Palomino, inmediato inferior de Fuster en el Ib-Salut antes de sustituirlo en la dirección. Ante el Parlamento reconoce que desde el ministerio de Fomento recibe el número de Koldo y que le llama aplicado «en una sola ocasión», como Bill Clinton con la marihuana.

Por tanto, no fue de nuevo Koldo quien llamó al IB-Salut de Fuster «directa o indirectamente», sino que la propio empresa se postró sumisa ante el miembro de la banda. Porque existe otra coincidencia curiosa. Sin centrarse en Fomento, el compareciente ante el Senado enfatizaba su alborozo ante una remesa de cuatro millones de euros con el aval del Gobierno. Es decir, de Ábalos y Koldo, directa o indirectamente. Sin embargo, cuando se decide aprobar a toda prisa y sin garantías la compra y pronto pago del material fraudulento, Fuster no considera necesario especificar la etiqueta de calidad ministerial. En cambio, detalla hasta el porteador de cada uno de los otros envíos acordados en la misma fecha. Curiosa omisión del paquete más comprometedor.

Para no incurrir en lo humorístico, se eludirá aquí la maniobra de evasión de Fuster respecto de la felicitación y certificación de calidad emitidas a favor de la empresa de Koldo por el envío de material fraudulento, recomendándola además a otros incautos. En cuanto que supone una imputación a terceros, resulta más grave que el número dos de «mi mujer» se jactara ayer de que el contrato con la presunta organización criminal fuera «revisado por la Intervención y la Oficina Anticorrupción». En realidad, ninguna de las instituciones citadas sabía que la remesa de cuatro millones de euros correspondía a mascarillas inútiles, según constaba en los análisis llevados a cabo en Madrid por el ministerio de Trabajo. Directa o indirectamente, el IB-Salut de Fuster extirpó este documento crucial del expediente de la compraventa.