Los hoteles de Playa de Palma exprimen el fin de temporada con las fiestas de cierre de los biergärten

Cuando muchos de los establecimientos de Mallorca empiezan a plegar velas para ir cerrando poco a poco, en Playa de Palma los hoteles se preparan para recibir a la última marabunta del año. Jóvenes o no tan jóvenes que llegan en busca solo de fiesta tomarán el destino este fin de semana y el próximo atraídos por las celebraciones que organizan los biergärten para despedir la temporada. El Megapark, el Bierkönig o el Oberbayern, al puro estilo de las discotecas de Ibiza, apuran preparativos para las ceremonias de cierre tras otro verano exitoso.

Por delante hay dos semanas de buena ocupación hotelera. No importa que el clima no acompañe. Aún hay clientes fidelizados que se desplazan a Mallorca para pasar el fin de semana, señala el presidente de la Asociación Hoteleros de Playa de Palma, Pedro Marín. Y, además, este fin de semana se celebra el preclosing en los grandes locales para el público alemán y el próximo, del jueves 23 al 26 de octubre, ya llegará la fiesta apoteósica con los closing de estos negocios. Después empezarán los cierres paulatinos de hoteles en Playa de Palma, pero mientras tanto se beneficiarán de la despedida de la temporada de las empresas de ocio.

Desde antes de la pandemia, en el 2019, empezaron a celebrarse en Playa de Palma los cierres del Megapark o del Bierkönig. Emulando las grandes fiestas que organizan a inicios del verano preparan grandes festejos también para echar el cierre como se hace en la isla vecina de Ibiza, y toda la oferta de ocio, la de restauración y la hotelera del destino se beneficia de esos fastos.

Cantantes populares

Estos últimos grandes eventos del año en Megapark que marcarán el final de la temporada coinciden con el año del vigesimoquinto aniversario del negocio del Grupo Cursach. Son muchos los turistas que guardan días de vacaciones para no perderse el cartel de actuaciones para estas fechas con cantantes alemanes populares que sirven de reclamo, entre ellos la modelo, cantante y actriz porno Mia Julia o la también habitual Isabel Gülck. Y en el Bierkönig entre las estrellas del lugar no faltará el ya tradicional Peter Wackel, que junto con Ikke Hüftgold forma parte del plantel de estrellas habituales.

Turistas disfrutando del ambiente de Megapark. / Nele Bendgens

Los propios artistas cada año dinamizan las campañas de promoción que se despliegan en los mercados de origen para atraer al mayor público posible.

El Bierkönig se mantendrá abierto el resto del año, con eventos programados, pero no pierde la oportunidad del final oficial de la temporada en estos dos grandes fines de semana en los que Playa de Palma se transforma de nuevo en la meca del turismo de borrachera atrayendo a turistas alemanes, austriacos y suizos que llegan a disfrutar de las fiestas discotequeras y como mucho y si el tiempo acompaña pegarse un salto a la playa para darse un baño para volver a seguir el ritmo de cuatro días de diversión.

El Bierkönig seguirá abierto, pero también se apunta a las fiestas de cierre de temporada. / Anastasia-Maria Benjawski

Los miles de turistas que acuden favorecen el repunte de la ocupación hotelera y de la facturación en comercios, bares y restaurantes de la zona y transforman la fisonomía de la zona. También es la despedida para los trabajadores de temporada en Playa de Palma