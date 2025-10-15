Guillermo Sánchez insiste en la sobreocupación del sistema de protección de menores de Mallorca

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha insistido este miércoles en la "sobreocupación" del sistema de protección de menores de la isla y ha censurado el papel del Gobierno central en relación a los servicios de Frontex.

En declaraciones a la prensa al ser preguntado por este tema, el conseller ha indicado que espera que el Supremo atienda sus demandas, que no se han formulado solo por vía judicial, sino que ha recordado que también se han trasladado al Ministerio y al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, a quienes se ha expuesto la situación "crítica" del servicio a menores que se encuentra "completamente tensionado".

Así, ha señalado que los representantes municipales son los que tienen que actuar en todo el proceso de integración y ha reconocido que éstos deben hacer un sobreesfuerzo en la acogida de menores migrantes y "más en la actual situación de sobreocupación".

Respecto a los cuatro menores migrantes que el Gobierno central quiere trasladar a Baleares, ha considerado que no se debe romper el arraigo que estas personas tienen, en Canarias. Según ha añadido, de los cuatro jóvenes, uno cumplirá la mayoría de edad en unos meses y los otros tres ya tienen 17 años.

También ha declarado que, siendo Mallorca frontera sur de la inmigración, no tiene sentido que la isla tenga que "asumir" inmigrantes de otras Comunidades Autónomas. Además, ha manifestado que se ayuda a "todos y cada uno de los inmigrantes que llegan a las costas de Mallorca" atendiendo a la normativa y a la protección de los derechos humanos, si bien ha insistido en que no pueden asumir migrantes del resto de España.

Frontex

Además, ha mostrado su indignación por el hecho de que Frontex, según ha apuntado, no actúe en Baleares pese a que la del Mediterráneo "está siendo, desde hace meses, la mayor ruta migratoria y, además, la más peligrosa, proveniente de Argelia y Marruecos".

Así, ha considerado incomprensible que el Gobierno central, que tiene la competencia de solicitar el servicio de Frontex, no haya solicitado todavía este recurso y ha recordado que el Consell ha acudido a autoridades europeas para que se pueda activar el procedimiento.