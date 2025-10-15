Freno en el tráfico aéreo: Las aerolíneas reducen un 1,5 % los asientos este invierno en Baleares

La contención de la actividad turística en el archipiélago se traslada también a las aerolíneas que echan el freno y ralentizan su dinamismo en la planificación para esta temporada de invierno: reducen un 1,5 % los asientos previstos en Baleares con 9,9 millones de plazas programadas en los tres aeropuertos. En Son Sant Joan las compañías han previsto 7,5 millones de asientos un 1,4 % menos.

En el aeropuerto de Mahón es más drástica la caída con un 9 % menos de plazas aéreas (687.382). Por contra, en el de Ibiza se han programado un 1,8 % más, con 1,7 millones.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), organización que representa al 85% del tráfico aéreo, ha adelantado este miércoles la oferta de asientos prevista para esta temporada de invierno, que abarca desde finales de octubre de 2025 a marzo de 2026. En total en España se prevén 139,2 millones, un 4,7% por encima de lo operado en el mismo periodo de 2024, según ha detallado el presidente de la patronal, Javier Gándara, en rueda de prensa.

Por qué cae en las islas

Gándara ha destacado el incremento de Andalucía (7,5%, con 16,5 millones de asientos), con incrementos por encima de la media, y los dos únicos descensos, además del de Baleares el de Galicia (-17,1 %), este último más acusado, basta recordar el recorte de Ryanair en los aeropuertos gallegos.

Sobre la caída en los aeropuertos de las islas, el líder de ALA ha aludido a que si hay aerolíneas que han decidido poner menos capacidad que el año anterior puede haber influido en el transporte doméstico entre península y Baleares y el interislas el retraso en el pago del descuento de residente por la deuda que mantiene el Estado (7000 millones a fecha de agosto) con las compañías, lo que haría "menos atractivas para algunas compañías esas rutas frente a otras". También menciona la oferta y la demanda y que en las islas ha habido un gran crecimiento en los últimos años y "llega un momento en que se estabiliza un poco".

Otro año de récord

Con la vista en la temporada de verano (de abril a octubre para las aerolíneas), Gándara ha destacado, ante las buenas previsiones del invierno y la evolución positiva del tráfico aéreo a lo largo de todo el año, que se volverá a batir un nuevo récord histórico este año, si bien el crecimiento se ralentiza respecto a ejercicios anteriores.

Desde abril hasta septiembre incluidos, los pasajeros ascendieron a los 183 millones, un 3,6% más respecto al mismo período del año anterior, con más de 1,3 millones de vuelos comerciales (+3 %). El comportamiento ha variado por segmentos porque mientras ha crecido el tráfico intercontinental un 10 % y el intraeuropeo un 5 %, el doméstico ha caído un 0,4 %.

"Lo hemos pasado mal, la verdad, porque ha habido bastantes vicisitudes por las obras en el aeropuerto de Palma" Javier Gándara — Presidente de ALA

“Seguimos en una senda de crecimiento que nos lleva a pensar que este año 2025 alcancemos cifras récord de tráfico aéreo, con más pasajeros que el año anterior, lo que es muy positivo. Pero también detectamos que el incremento de actividad es menor respecto al registrado en años anteriores”, ha explicado el presidente de ALA.

Obras en Son Sant Joan

Sobre los incidentes en Son Sant Joan por las obras de ampliación que han casusado derrumbes o inundaciones dificultando la operatividad para aerolíneas y pasajeros, Gándara reconoce: "Lo hemos pasado mal, la verdad, porque ha habido bastantes vicisitudes en un aeropuerto con mucha estacionalidad, con lo cual cambia mucho la operativa de verano a la de invierno". Aena, acota, "ha ido poniendo las soluciones en un aeropuerto que ha crecido mucho".

"Después del brexit era más que necesario actualizar ese terminal A —continua Gándara—, que era el antiguo aeropuerto, para que la experiencia sea lo más parecida posible a la de los pasajeros en el resto de terminales". "Esperemos que no se vuelvan a repetir esa serie de vicisitudes", añade el presidente de ALA.