La experiencia de vivir las sensaciones de una personas sin visión en una gran ciudad

Hoy se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco. Es una fecha que se dedica a recordar las dificultades que tienen a diario las personas ciegas. Con motivo de esta fecha el grupo social ONCE de Baleares ha realizado una actividad, denominada “mira con mis ojos”, con la que se pretende mostrar a la sociedad las constantes dificultades a las que se enfrentan los invidentes para poder moverse en las ciudades.

La organización ha invitado a una serie de representantes de empresas públicas y privadas. El acto ha consistido en que estas personas se han convertido durante unos momentos en invidentes y han vivido en primera persona las situaciones que padecen a diario. Estos voluntarios se han colocado unas gafas oscuras y han realizado un recorrido por la calle Manacor de Palma, utilizando un bastón blanco para deambular, acompañados por un asistente de la organización ONCE.

“Este acto consiste en que durante un rato todos se pongan en la piel de una persona ciega y mire con nuestros ojos”, explicó Alejandra Luque, presidenta del consejo territorial de la ONCE en Baleares. “Una persona ciega se enfrenta cada día a múltiples dificultades cuando sale a la calle. Tiene que solventar obstáculos, como pueden ser las papeleras, las bicicletas o los patinetes que circulan por las aceras. Los bastones blancos les ayudan a superar todas estas dificultades”.

El gerente de SFM, José Ramón Orta, ha sido uno de los voluntarios / J.F.M.

Alejandra Luque explicó que en estos momentos la organización ONCE en Baleares cuenta con 1.200 afiliados, que reciben asistencia de personas que les ayudan a manejarse en su quehacer diario. De hecho, uno de estos asistentes es el que enseña a las personas sin visión a utilizar el bastón blanco, que se convierte en una herramienta básica para poder solventar todos estos obstáculos.

La representante de la organización explicó que, precisamente, son las ciudades grandes las que más obstáculos presentan para las personas ciegas. “En las ciudades se genera mucho ruido y esto desorienta a las personas ciegas. Además, hay muchos obstáculos, como por ejemplo la presencia de mesas de bares en las aceras o en el transporte público, que es habitual que no funcione el aviso de voz de las paradas y el invidente no detecte la llegada del autobús”. Alejandra Luque incidió en que todavía faltan muchos problemas para resolver en las ciudades para facilitar la vida de los invidentes, aunque reconoció que los responsables políticos de las diferentes instituciones “están recogiendo nuestras reclamaciones”.