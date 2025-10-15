Estudiantes de la UIB protestan frente al Rectorado por el genocidio en Gaza: "Fuera sionistas de la universidad"

Un centenar de estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) se ha concentrado este miércoles a las 12 horas frente al Rectorado, en el marco de la huelga general estatal contra el genocidio en Palestina.

Los manifestantes han coreado proclamas como “Israel asesina, la UIB patrocina”, “Boicot a Israel, Palestina libertad” y “No es una guerra, es un genocidio”. La protesta, convocada por la campaña CAROT, Prou Complicitat, denuncia la supuesta “complicidad de la universidad con instituciones y empresas que sostienen la ocupación israelí”, entre ellas el Banco Santander, al que acusan de financiar compañías vinculadas con el conflicto.

Pasados unos minutos del inicio, el grupo de estudiantes ha entrado en el edificio del Rectorado, donde han permanecido alrededor de 20 minutos. Allí han reclamado que la UIB rompa vínculos académicos y económicos con entidades relacionadas con el Estado de Israel.

Tras salir del edificio, los concentrados han leído un manifiesto en el exterior, en el que exigen una postura pública de condena por parte del Rectorado y la ruptura de relaciones con empresas “cómplices del genocidio”. Durante la protesta se han escuchado también consignas como “Desde el río hasta el mar, Palestina libertad”, “Fuera sionistas de la universidad” y “Vaciemos las aulas, llenemos las calles”.

La acción se enmarca dentro de la huelga general de 24 horas convocada por varios sindicatos en todo el Estado, que en Mallorca cuenta con el apoyo de colectivos estudiantiles y de trabajadores de la UIB.

Seguimiento residual entre los docentes

La convocatoria respaldada por la Junta de Personal Docente apenas tuvo incidencia este martes en los centros educativos de Baleares. La huelga convocada en solidaridad con Palestina ha registrado un seguimiento mínimo en el conjunto de las islas, con apenas un 3,70% de participación entre el profesorado.

Según los datos oficiales facilitados por la Conselleria de Educación, un total de 563 docentes secundaron la huelga de forma total en Baleares, lo que representa el 3,70% del total de la plantilla, mientras que 35 profesores (0,23%) optaron por un paro parcial.

En Mallorca, 438 docentes hicieron huelga total (3,88% del censo) y 21 el paro parcial (0,19%). La convocatoria había sido respaldada por la Junta de Personal Docente, que agrupa a los sindicatos del sector educativo público.