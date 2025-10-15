La empresa de socorristas decreta servicios mínimos “in extremis” pese a la huelga general
Los trabajadores confirman que las playas abren con normalidad, aunque advierten de que la medida será judicializada por vulneración de derechos laborales
La empresa concesionaria del servicio de socorrismo en las playas decreta servicios mínimos a última hora, en lo que los trabajadores califican como “una maniobra antisindical” destinada a dificultar el ejercicio del derecho a huelga convocada para este miércoles.
Según denuncian fuentes sindicales, la comunicación de los mínimos llega “in extremis”. Los socorristas aseguran que las playas abren con normalidad, aunque advierten de que la medida será judicializada por vulneración de derechos laborales.
“Accedemos a trabajar a pesar de que nuestros derechos se vulneran constantemente”, señalan los trabajadores, que explican que la plantilla habitual ya funciona con dotaciones mínimas. “En realidad, los mínimos son los mismos de siempre, porque la empresa mantiene al personal justo para cubrir los turnos esenciales”, añaden.
Los socorristas acusan a la dirección de intentar “comprometer a los empleados y desactivar la huelga”, al declarar mínimos que no modifican el número de trabajadores que ya presta servicio diariamente.
El colectivo denuncia que esta práctica “forma parte de una estrategia de presión” que impide ejercer el derecho de huelga con garantías y anuncia que llevará el caso a los tribunales laborales.
Pese al conflicto, los trabajadores mantienen los dispositivos de seguridad en las playas y reclaman una revisión del modelo de gestión para garantizar condiciones laborales dignas y el respeto a los derechos sindicales.
