El Consell de Mallorca lanza un proyecto para reconocer las buenas prácticas en los servicios sociales comunitarios

El Consell de Mallorca ha lanzado un nuevo proyecto de buenas prácticas en los servicios sociales comunitarios básicos de Mallorca, una iniciativa con la que busca identificar, visibilizar y reconocer las acciones relevantes y significativas que contribuyen a mejorar la atención a la ciudadanía en el ámbito social.

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha presentado en rueda de prensa el proyecto este miércoles subrayando la importancia de esta convocatoria como herramienta para poner en valor el trabajo de los servicios sociales.

Sánchez ha expresado que cualquier buena práctica "pierde valor si no tiene una difusión adecuada", y ha destacado el papel de este proyecto como altavoz para iniciativas que generan impacto positivo en colectivos vulnerables.

La convocatoria está abierta, por lo que a partir de este mismo miércoles, las entidades interesadas pueden presentar sus proyectos, que serán evaluados por la Conselleria para determinar cuáles merecen obtener el Sello de Buena Práctica.

El proyecto no tiene fecha de cierre, ya que la convocatoria se mantendrá abierta de forma permanente, permitiendo que las propuestas se presenten en cualquier momento.

El conseller ha informado que este reconocimiento no conlleva compensación económica, pero sí supone una distinción pública al esfuerzo y la calidad del trabajo realizado en el ámbito comunitario.

También ha añadido se muestran esperanzados por conocer iniciativas que puedan ser merecedoras del sello, ya que están convencidos de que servirán para seguir mejorando el sistema de servicios sociales en Mallorca.

El conseller ha agregado que con esta iniciativa se "reforzará la colaboración entre instituciones" y que se valora la profesionalidad de los equipos que hacen posible una atención cercana, digna y de calidad.

Por su parte, la directora insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias, ha subrayado que es un paso más para consolidar la cultura de calidad y la mejora continua dentro de los servicios sociales de Mallorca. Además, ha añadido que las buenas prácticas no solo mejoran los servicios sino que también "generan confianza y credibilidad en la ciudadanía".

Este proyecto se enmarca en el principio de calidad que establece la Ley 4/2009, del 11 de junio, de servicios sociales de Baleares que reconoce la calidad como un "derecho" de las personas. Este se estructura en torno a cuatro ejes principales, identificar las buenas prácticas existentes, crear un espacio de referencia para su difusión, reconocer el trabajo de los profesionales y fomentar la cooperación y el aprendizaje mutuo entre los servicios sociales municipales.

Para facilitar el proceso se ha creado un apartado específico en la página web de IMAS, donde se pueden consultar las buenas prácticas o acceder a la documentación necesaria para acreditar a nuevas.

Socias ha señalado que la idea de la web es que sea un espacio "vivo y útil", para favorecer a los municipios a que aprendan unos de los otros.

El IMAS entregará a los proyectos reconocidos como buena práctica una imagen distintiva de metacrilato para que la puedan exponer en las instalaciones como signo de calidad y reconocimiento institucional.