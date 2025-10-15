Bruselas avala ante Prohens el despliegue de Frontex en Baleares para frenar la crisis migratoria

Europa ha dejado claro a Baleares que Frontex funciona. Durante la reunión mantenida este miércoles en Bruselas con el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha sido informada de que, según los datos que maneja la Comisión Europea, en los países donde la agencia fronteriza está desplegada la llegada de migrantes por vía irregular se ha reducido de forma drástica, llegando a caer hasta un 90% en los últimos años. Con ese argumento en la mano, el Ejecutivo balear redobla su presión sobre el Gobierno central para que solicite formalmente su activación en la ruta argelina que afecta a las islas.

Prohens, que ha asistido a la reunión acompañada de los presidentes insulares, ha calificado el encuentro como “una reunión productiva” de la que, asegura, el Govern sale “satisfecho” tras haber podido “exponer con datos objetivos cuál es la situación y el drama de la inmigración irregular en las Islas Baleares”. La presidenta ha explicado que el Ejecutivo autonómico ha defendido ante Bruselas que las Baleares son frontera sur de Europa y que “la inmigración irregular que llega no es solo un problema de Baleares, sino que en muchos casos estas personas que entran por vía irregular van hacia otros países europeos”. Según ha señalado, Brunner “se ha percatado de que es un problema europeo y de que el descontrol de la frontera afecta a toda la Unión Europea”.

Durante la reunión, la presidenta ha detallado también la sobrecarga de los servicios de atención a menores migrantes, competencia de los consells insulares, y ha advertido de “la imposibilidad de seguir acogiendo de manera digna como merece cualquier persona”. Además, ha pedido “ayuda en el refuerzo de nuestras fronteras” y ha insistido en la necesidad de actuar en origen, especialmente en Argelia, punto en el que, según ha explicado, el comisario europeo ha coincidido “en que debe haber más trabajo por parte del Gobierno de España en las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Argelia y en el cierre y protección de nuestras fronteras”.

Marga Prohens en Bruselas / Govern

Prohens ha agradecido “la buena sintonía” del encuentro con Brunner y ha reiterado que “las fronteras se protegen; las fronteras no pueden ser una puerta abierta para la inmigración irregular”. También ha expresado su respaldo al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que España esta obligada a aplicar a partir de junio del próximo año. “Es un pacto que compartimos completamente y que va por dos vertientes muy claras: la solidaridad de los países europeos que no tienen esta presión migratoria y la responsabilidad de los Estados miembros de proteger y cerrar fronteras y frenar las políticas de efecto llamada”, ha afirmado.

El eje central de la conversación con el comisario ha sido la posible activación de Frontex en la ruta migratoria argelina con Baleares, actualmente la que más crece de toda Europa, con un 84 % más de llegadas que el año pasado. “El comisario nos ha confirmado que estarían totalmente dispuestos a activar Frontex en la ruta de Baleares”, ha explicado Prohens, aunque ha recordado que “quien tiene que hacer esta petición es el Gobierno de España, que en estos momentos no la ha formulado”.

“Estamos muy satisfechos con la reunión y se reafirma nuestra petición al Gobierno de España de que pida a la Comisión Europea el despliegue de Frontex, porque sabemos que habría buena disposición”, ha insistido la presidenta balear, convencida de que el refuerzo de la agencia supondría una reducción significativa de la presión migratoria sobre las islas.

Delegación de Gobierno sostiene que Frontex ya tiene más incidencia desde febrero

Las palabras de Prohens contrastan con las declaraciones que el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, hizo ayer en el Senado. Durante su comparecencia en la Comisión Mixta sobre Insularidad, Rodríguez afirmó que Frontex ya opera con mayor incidencia en la zona marítima entre Argelia y Baleares desde febrero de 2025, dentro del despliegue que la agencia mantiene en el Mediterráneo occidental “en colaboración con las autoridades españolas para el control de las fronteras”.

El delegado explicó que las actuaciones de Frontex pueden incluir el monitoreo aéreo para el reconocimiento de pateras en posible peligro, aunque puntualizó que estas labores resultan más difíciles en Baleares que en Canarias “por las características de las embarcaciones, de apenas seis metros de eslora, y mucho más complicadas de localizar que los grandes cayucos”.

A raíz de sus palabras, desde la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo se pidió al Ejecutivo central que aclare “si la operación Indalo incluye también Baleares” y que facilite información “sobre las hojas de vuelo o marítimas” de los medios desplegados. Tanto desde la Delegación del Gobierno como desde Frontex se confirmó, no obstante, que no hay agentes de la agencia europea desplegados de forma permanente en el archipiélago.