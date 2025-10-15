Arranca la huelga indefinida de los trabajadores de Dependencia: "Arrastramos una situación patética y sangrante"

Los trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia han iniciado este miércoles una huelga indefinida para exigir la equiparación salarial con el personal contratado directamente por el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS). Bajo lemas como 'Subida salarial, dignidad laboral' o 'A mismo trabajo, mismo sueldo', más de un centenar de profesionales se han concentrado esta mañana en Palma una sonora protesta ante la conselleria de Familias y Bieniestar Socialpara denunciar una situación laboral que califican de “insostenible” y exigir al Govern un compromiso firme.

La Fundació gestiona doce centros, entre ellos las residencias de Son Llebre, Son Tugores y Son Güells en Mallorca; las residencias de Can Raspall, Can Blai y Sa Serra en Ibiza, así como el Servicio de curatela y apoyo a personas adultas y el Centro Ocupacional Sa Riera.

“Arrastramos una situación patética y sangrante que ya no se puede sostener más, y los trabajadores han dicho basta”, ha denunciado Marina Martínez, presidenta del Comité Intercentros de la Fundación. Según explica, la plantilla (formada por unos 850 empleados) cobra entre 200 y 500 euros menos al mes que el personal público que desempeña las mismas funciones. “Esperábamos una propuesta firme, pero lo que hemos recibido es una 'propuesta de propuesta', que no nos sirve de nada porque ni siquiera tenemos la seguridad de que Función Pública pueda avalarla”, ha añadido.

Los trabajadores reclaman, además, estabilidad en las plantillas. Razonan que al haber peores condiciones de trabajo respecto a otros centros hay mucha rotación, lo que impide ofrecer un modelo de atención centrado en la persona (ACP), que requiere cuidadores estables y conocedores de los residentes.

“Ya no podemos más porque nos falta personal”, ha afirmado Isabel García, presidenta del comité del Centro de Día Son Güells. “Cada día entra gente nueva que no conoce a los residentes, y eso va en detrimento de la calidad del servicio”, ha añadido, recordando que la atención personal que quieren brindar requiere mucho tiempo y dedicación, y que sin manos suficientes es imposible hacerlo. García ha recordado que los centros funcionan hoy con servicios mínimos que, en realidad, son “los de siempre, porque siempre estamos en ratios mínimos”.

El seguimiento de la huelga ronda entre el 85 y el 90%, según el Comité Intercentros, aunque buena parte de los trabajadores se encuentra sujeta a servicios esenciales. Pese a ello, los representantes aseguran que el contacto con la administración “no se ha roto”, y confían en que la reunión prevista con las consellerias de Trabajo y Bienestar Social permita desbloquear el conflicto, pero no están citados hasta el día 27 de octubre.

La protesta se produce tras semanas de movilizaciones y advertencias sindicales. En los últimos meses, los representantes de los trabajadores habían alertado del agotamiento de las plantillas y de una rotación alarmante. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron 173 renuncias, lo que supone una media de 29 al mes, frente a las 17 del año anterior.

Los convocantes insisten en que la huelga no va contra los usuarios, sino que busca garantizar la continuidad de una atención de calidad: “Lo único que pedimos es que nos digan sí a una propuesta real”, ha concluido García.