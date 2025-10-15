La Aemet activa la alerta amarilla en el sur y el centro de Mallorca por la dana ‘Alice’

La dana ‘Alice’, que afecta a Baleares desde la semana pasada, dejó ayer martes lluvias dispersas en numerosos puntos de las islas.

Este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en el sur de Mallorca, desde Andratx hasta ses Salines, incluyendo también Palma.

El aviso se mantiene activo hasta las 18 horas, con precipitaciones que pueden acumular hasta 15 mm de lluvia en una hora.

Avisos el jueves y viernes

Este jueves, la alerta amarilla se mantiene en el sur de Mallorca y se amplia también al centro de la isla a partir de las 12:00 horas del mediodía hasta las 18:00 horas con precipitaciones que pueden llegar a acumular hasta 20 mm en una hora y pueden llegar acompañadas de tormenta.

El aviso amarillo seguirá el viernes en estas mismas zonas desde las 12:00 hasta las 18:00 horas con posibilidad de lluvias que pueden llegar a acumular hasta 25 mm.

Previsión para hoy

La Aemet prevé que siga la inestabilidad durante toda la semana. Para este miércoles pronostica intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos y, por la tarde preferentemente en el sur de Mallorca, donde se ha activado la alerta amarilla. No se descarta alguno localmente fuerte que podría ir acompañado de tormenta.

Las temperaturas con pocos cambios o en descenso las nocturnas, y el viento soplará entre flojo y moderado del norte y nordeste.

El jueves sigue la inestabilidad

Para este jueves la Aemet pronostica intervalos nubosos con algún chubasco ocasional que, preferentemente en Mallorca por la tarde, podría ser localmente fuerte e ir acompañado de tormenta, especialmente en las zonas donde se ha activado la alerta amarilla (sur y centro de la isla).

Las temperaturas con pocos cambios o ligero descenso de las nocturnas.

En Menorca, el viento soplará moderado del norte disminuyendo a flojo a partir de la tarde mientras que en el resto de islas habrá viento flojo del nordeste con brisas costeras débiles por la tarde.

Fin de la emergencia en Ibiza

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal y del Plan Inunbal ha declarado el final de la fase de emergencia en Ibiza, que entra ahora en fase de recuperación y retorno a la normalidad tras el paso de la dana ‘Alice’. Actualmente, quedan 18 incidentes abiertos en los que se continúa interviniendo con medios locales.

Así lo ha decidido el Comité Técnico reunido esta miércoles simultáneamente en el Centro de Coordinación de Emergencias de Mallorca y en el Puesto de Mando Avanzado de sa Coma, en Ibiza. La decisión se ha tomado teniendo en cuenta la previsión meteorológica y el estado seguro de las infraestructuras de la Isla, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Presidencia.

De este modo, el Plan Inunbal pasa a la fase de recuperación y retorno a la normalidad en Ibiza y también en Formentera, mientras que queda desactivado en Mallorca y Menorca, donde estaba activado en Situación Operativa 0 (SO-0).