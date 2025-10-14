Vivir más y mejor: la misión de la empresa biotecnológica mallorquina CIRCE Scientific, premiada por su innovación

La empresa mallorquina CIRCE Scientific ha sido reconocida como la empresa más innovadora en los premios internacionales, los ftalks LATAM Startups Awards organizados por el KM ZERO Food Innovation Hub en Ciudad de México. La compañía se ha impuesto a otras trece finalistas del sector de la tecnología alimentaria, convirtiéndose en la primera empresa española en recibir este galardón.

El premio reconoce su trabajo en el desarrollo de ingredientes nutracéuticos avanzados destinados a promover la longevidad y el envejecimiento saludable, un campo emergente dentro de la biotecnología aplicada a la salud.

Fundada en 2012 en Palma por Fernando Barrera, experto en transferencia tecnológica, y el doctor Rafel Prohens, especialista en ingeniería cristalina, CIRCE Scientific nació con el objetivo de realizar investigación en ingeniería de cristales para compañías farmacéuticas. Joan Perelló (fundador de Sanifit, empresa que fue adquirida por Vizor en 2019 en la mayor operación protagonizada nunca por una biotecnológica española) es el presidente del Consejo de Administración de CIRCE.

Desde 2017, la empresa desarrolla su propia línea de ingredientes nutracéuticos optimizados, centrados en la mejora de la salud y la calidad de vida a través de la ciencia de los cristales. Su tecnología patentada de cocristales permite mejorar propiedades esenciales de los compuestos bioactivos (como la biodisponibilidad, la estabilidad y la solubilidad) sin alterar su estructura química original.

A través de esta plataforma, CIRCE Scientific trabaja con ingredientes reconocidos como el pterostilbeno, el ubiquinol, el sitosterol o la vitamina D, con el objetivo de potenciar sus beneficios y crear nuevos productos nutracéuticos y farmacéuticos para los mercados emergentes de la longevidad y el envejecimiento saludable. Los productos desarrollados por la empresa también tienen aplicaciones en los ámbitos deportivos y veterinarios, al ofrecer soluciones seguras, científicas y de alta calidad que contribuyen a la mejora de la salud integral.

La sede central de la compañía se encuentra en el Parc Bit de Palma, y cuenta además con oficinas y laboratorios en el Parque Científico de Barcelona, vinculado a la Universitatde Barcelona.

Un foro que conecta la innovación alimentaria entre Europa y Latinoamérica

Los ftalks LATAM Startups Awards forman parte del ftalks Food Summit LATAM, foro organizado por KM ZERO Food Innovation Hub, que en su cuarta edición ha reunido en Ciudad de México a más de 22.000 asistentes, entre ellos grandes empresas alimentarias, más de 50' startups' y una decena de fondos de inversión.

Además de CIRCE Scientific, en esta edición, la mexicana MicroIN fue premiada en la categoría de Sostenibilidad por su tecnología de encapsulación de bioinsumos que mejora la salud de los suelos agrícolas. Asimismo, las startups argentinas Kresko RNAtech y Bio Blends recibieron menciones honoríficas por sus propuestas de bioinformática e ingredientes saludables.

Los premios contaron con un jurado formado por representantes de Mercy Corps Ventures, SPVentures, Grupo Bimbo y Grupo Arancia.

“Las empresas ganadoras reflejan dos de los grandes desafíos del sistema alimentario: cómo vivir más y mejor a través de lo que comemos, y la necesidad de un campo sostenible que garantice el futuro de la alimentación”, destacó Beatriz Jacoste, directora general de KM ZERO Food Innovation Hub.