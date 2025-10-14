Tráfico aéreo nocturno en Mallorca: por qué en Palma los aviones pueden aterrizar las 24 horas

Estas vacaciones en Mallorca terminaron con bastante contratiempo: tras una tormenta hace unas semanas, un avión despegó de Palma con cuatro horas de retraso, a las 22:15. Al llegar a Berlín, el aparato no pudo aterrizar poco después de la medianoche: en el aeropuerto BER rige una prohibición de vuelos nocturnos, por lo que ninguna aeronave despega ni aterriza allí después de las 0:00 hasta la mañana siguiente.

En Palma, sin embargo, la situación es distinta. El aeropuerto de Son Sant Joan puede operar, en teoría, las 24 horas del día. Parece paradójico: mientras que el tráfico aéreo en una de las mayores metrópolis de Europa se detiene por la noche, una pequeña isla mediterránea sigue recibiendo vuelos hasta altas horas, sobre todo en temporada alta. El turismo marca el ritmo. Además, Mallorca depende del transporte aéreo para el envío de mercancías, aparte del tráfico marítimo. Entre la población, el tráfico aéreo nocturno —a diferencia de lo que ocurre en Alemania— genera poca crítica. A mediados de septiembre se celebró una manifestación contra los vuelos nocturnos: solo acudieron seis personas. En toda España no existe ni un solo aeropuerto con una prohibición explícita de vuelos nocturnos.

Para entender el funcionamiento del aeropuerto de Palma, hay que saber que el tráfico aéreo se reparte en Son Sant Joan entre dos pistas paralelas de despegue y aterrizaje, cada una con dos secciones. Se utiliza con mayor frecuencia la pista occidental, con los tramos 06L y 24R (la superior en el gráfico), tanto de día como de noche. Según el operador aeroportuario Aena, en agosto de 2025 el 82 % de todos los despegues y aterrizajes se realizaron en esa pista.

Poco tráfico por la noche

Aunque el aeropuerto opera las 24 horas, eso no significa que toda la noche haya aviones despegando o aterrizando. Un ejemplo de una noche cualquiera: el último vuelo del lunes 6 de octubre con destino Madrid parte a las 23:40. Algo más tarde, a la 1:15, aterriza el primer avión procedente de Hamburgo. Después, durante casi tres horas, no hay más movimientos aéreos. A las 4:00 sale el siguiente vuelo, también hacia Hamburgo. En horas de baja demanda, por la noche operan principalmente aviones de rescate y de carga.

Según la definición del operador Aena, se consideran horas nocturnas, en verano, el periodo entre las 21:00 y las 5:00, y en invierno entre las 22:00 y las 6:00. En esas franjas hay menos actividad aérea. En agosto de 2025 hubo 46 horas en las que no se registró ningún movimiento en las pistas 24R y 06L, y en los tramos menos usados de la pista oriental reinó incluso un silencio total durante 68,5 horas.

Sin embargo, esto también significa que por la noche hay bastante movimiento. Solo en agosto de 2025 se contabilizaron 3.313 operaciones nocturnas, más de 100 vuelos por noche. Agosto es tradicionalmente el mes con más vuelos nocturnos; en enero del mismo año fueron solo 609. La mayoría de los despegues y aterrizajes, también de noche, se efectúan en la pista occidental. La pista 06R, salvo excepciones, no se utiliza para aterrizajes durante las horas nocturnas.

Límites por ruido, no por número de vuelos

En Mallorca no existen límites respecto a la cantidad de vuelos, sino al nivel de ruido. Para el entorno del aeropuerto de Palma, un Real Decreto establece que durante el día el nivel máximo permitido es de 60 decibelios y durante la noche de 50 decibelios. En barrios cercanos como Sant Jordi, Coll d’en Rabassa, Can Pastilla, Son Gual y Sa Casa Blanca, estos valores se alcanzan con frecuencia: en 2024 el nivel medio de ruido estuvo entre 50 y 55 decibelios. A modo de comparación, una conversación normal alcanza unos 60 decibelios.

Medidas contra el ruido

Para evitar que los vecinos del aeropuerto —especialmente por la noche— sufran un exceso de ruido, Aena aplica desde hace años diversas medidas. Una de ellas es el Continuous Descent Approach (CDA), un descenso continuo y suave que permite mantener los motores a menor potencia, reduciendo así el ruido. Aun así, los aviones siguen siendo audibles.

Por ello, unas 4.934 viviendas en los alrededores del aeropuerto tienen derecho a recibir aislamiento acústico, normalmente mediante el cambio de ventanas y puertas exteriores. Estos trabajos son financiados íntegramente por Aena, siempre que se registre un nivel de ruido interior superior a 60 decibelios durante el día o a 50 por la noche.

En la web del Ayuntamiento de Palma se puede consultar una lista con las direcciones y números catastrales de las viviendas que pueden beneficiarse de esta medida. Hasta noviembre de 2024 —los últimos datos disponibles— solo 1.589 hogares habían hecho uso de este programa de aislamiento.

Cómo afecta el ruido de los aviones al sueño

Para el experto alemán en aviación Cord Schellenberg, esto no resulta sorprendente: “Para algunos vecinos, el esfuerzo simplemente no compensa”, afirma. No obstante, recalca que el ruido de los aviones es un problema serio, especialmente durante la noche. “Las quejas por ruido aéreo son más frecuentes que las causadas por el tráfico ferroviario o de carretera”, explica. Por eso, en Alemania muchos aeropuertos —como en su ciudad natal, Hamburgo— cuentan con prohibición de vuelos nocturnos.

El científico madrileño César Asensio, especialista en sensórica y modelización del ruido en la Universidad Politécnica de Madrid, lleva años investigando los efectos del ruido aeronáutico en la salud. Sus estudios demuestran que el ruido nocturno supone una carga significativa para el cuerpo y la mente: provoca dificultad para conciliar el sueño, despertares repetidos y una calidad de descanso notablemente peor.

Incluso cuando los afectados no se despiertan por completo, el cuerpo reacciona con aumento de la presión arterial, aceleración del ritmo cardíaco y liberación de hormonas del estrés. El sueño interrumpido de forma crónica se asocia estrechamente con hipertensión, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y alteraciones hormonales.

A largo plazo, todo ello incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad prematura. Los efectos psicológicos tampoco son menores: quienes están expuestos de manera habitual al ruido nocturno de los aviones sufren con mayor frecuencia fatiga, irritabilidad, problemas de concentración o ansiedad. En los niños, la exposición constante puede provocar dificultades de aprendizaje y atención, a lo que se suma el estrés psicológico que genera el propio ruido.