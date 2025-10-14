Los socorristas de Baleares anuncian el cierre de playas durante la huelga general de mañana
La Unió de Socorristes afirma que el Ejecutivo autonómico “se olvida de las playas” y no comunica ningún decreto de servicios mínimos, a diferencia del “100% que impone cada fin de semana”
La Unió de Socorristes de Balears manifiesta su “profunda preocupación” por la gestión de la Dirección General de Emergencias y del Govern balear ante la huelga general convocada por la CGT para este miércoles, y anuncia que las playas permanecerán cerradas durante toda la jornada.
En su comunicado, la organización afirma que el Ejecutivo autonómico “se olvida de las playas” y no comunica ningún decreto de servicios mínimos, a diferencia del “100% que impone cada fin de semana” en las huelgas indefinidas. La Unió explica que su decisión se toma “en solidaridad con todos los trabajadores” y “en reclamo contra la opresión de los pueblos del mundo”.
Los socorristas llaman a la ciudadanía a actuar “con cautela y responsabilidad” y exigen respuestas a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al director general de Emergencias, Pablo Gárriz.
El sindicato subraya que la falta de directrices oficiales genera “incertidumbre laboral y de seguridad”, y advierte de que la ausencia de servicios de vigilancia en las playas puede afectar a la prevención de accidentes durante la jornada de huelga.
- La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
- El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
- La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
- Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma