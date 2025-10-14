Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los socorristas de Baleares anuncian el cierre de playas durante la huelga general de mañana

La Unió de Socorristes afirma que el Ejecutivo autonómico “se olvida de las playas” y no comunica ningún decreto de servicios mínimos, a diferencia del “100% que impone cada fin de semana”

Una imagen de las últimas protestas de los socorristas de Palma y Calvià.

Una imagen de las últimas protestas de los socorristas de Palma y Calvià. / Juanlu Iglesias

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

La Unió de Socorristes de Balears manifiesta su “profunda preocupación” por la gestión de la Dirección General de Emergencias y del Govern balear ante la huelga general convocada por la CGT para este miércoles, y anuncia que las playas permanecerán cerradas durante toda la jornada.

En su comunicado, la organización afirma que el Ejecutivo autonómico “se olvida de las playas” y no comunica ningún decreto de servicios mínimos, a diferencia del “100% que impone cada fin de semana” en las huelgas indefinidas. La Unió explica que su decisión se toma “en solidaridad con todos los trabajadores” y “en reclamo contra la opresión de los pueblos del mundo”.

Los socorristas llaman a la ciudadanía a actuar “con cautela y responsabilidad” y exigen respuestas a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al director general de Emergencias, Pablo Gárriz.

El sindicato subraya que la falta de directrices oficiales genera “incertidumbre laboral y de seguridad”, y advierte de que la ausencia de servicios de vigilancia en las playas puede afectar a la prevención de accidentes durante la jornada de huelga.

