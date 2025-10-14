Sancionan a un trabajador de Iberia por poner en riesgo a una compañera al maniobrar con un avión en Palma

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha confirmado una sanción de 16 días de suspensión de empleo y sueldo a un trabajador de tierra de Iberia por poner en riesgo a una compañera durante una maniobra de retroceso de un avión en el aeropuerto de Palma en el verano de 2023.

La compañía aérea sancionó al empleado, con una antigüedad y una amplia experiencia de más de veinte años, al considerar que los hechos eran una falta muy grave, ya que incumplió una orden de su coordinadora, cuya integridad física puso en riesgo. La mujer reconoció que con su conducta puso en peligro su vida.

Por su parte, el hombre alegó que con su actuación evitó que dos aviones colisionaran en el aeropuerto.

El TSJB ha desestimado el recurso de suplicación que interpuso el demandante contra una sentencia de un juzgado de lo social de Palma de mediados de enero de 2025, que daba la razón a Iberia y ratificaba la sanción impuesta.

El empleado forma parte del personal de tierra de la aerolínea y en mayo de 2024 se integró en la plantilla de la empresa de handling South Europe Ground Services SL. A finales de noviembre de 2023, se le notificó una carta de sanción en la que se le informaba de que había concluido el expediente disciplinario que se le había abierto para aclarar unos hechos ocurridos meses antes, en el verano de 2023.

La misiva señalaba que el pasado 28 de agosto de 2023 el hombre utilizó un equipo pushback, un remolcador que se usa para empujar los aviones hacia atrás desde la puerta de embarque hasta la pista de rodaje para que luego puedan despegar.

Desde recursos humanos, la aerolínea tuvo conocimiento de que el operario ese día cometió incumplimientos contractuales que incluso pusieron en peligro la integridad de una compañera, que realizaba tareas de coordinación.

La mujer relató lo ocurrido. Según su versión, ese día les autorizaron el retroceso de un avión hacia la pista e iniciaron la maniobra. Arrancó un motor, pero en ese momento vio que se acercaba otra aeronave, por lo que se lo señaló a su compañero y le hizo señales para que redujera la velocidad y se parase. Mientras informaba al piloto al mando de la situación y este le contestaba, vio que el motor del primer avión se acercaba a ella. “Sin previo aviso” ni señal alguna, el conductor del remolcador inició la maniobra de vuelta “a una velocidad que tuve que correr”, según la perjudicada. “Puso en peligro mi vida”, aseguró.

Por su parte, el trabajador sancionado alegó que paró durante la maniobra de pushback por indicación de la coordinadora, pero después realizó la maniobra de retroceso sin que la coordinadora se lo dijese, provocando que ella quedara muy cerca del motor.

Luego, a principios de octubre de 2023, presentó un escrito relatando el incidente. Según explicó, la coordinadora le dio permiso para la salida del avión, pero entonces él se dio cuenta de que se aproximaba otro aparato. Siguió con la maniobra y, parado, notó que la otra aeronave no pasaba, por lo que decidió por un segundo dar un poco para atrás para evitar una colisión.

Incumplimiento contractual

La compañía aérea, tras tramitar el expediente disciplinario contra el empleado, concluyó que incurrió en un incumplimiento contractual muy grave de la normativa de la empresa, como también de inobservancia de medidas de seguridad. “En efecto, con su conducta ha puesto en riesgo la integridad física de su compañera, la coordinadora”, indicó la aerolínea.

“Es obvio que conductas como las descritas son intolerables para la empresa. Y, es más, por si lo anterior no fuera suficiente, cuando a usted se le pidieron explicaciones sobre lo ocurrido no manifestó el más mínimo arrepentimiento, al contrario, incluso echó la culpa de lo sucedido a su compañera”, reprochó la compañía, que agregó que era merecedor de la máxima sanción de despido disciplinario, si bien por esta sola vez optó por una suspensión de empleo y sueldo durante 16 días.

El TSJB ha confirmado que se trata de una falta muy grave de desobediencia, al no hacer caso a las indicaciones de su coordinadora, que le dijo que redujera la velocidad y parase, si bien él reinició la marcha.