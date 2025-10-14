El PSIB critica la “mala gestión” sanitaria del Govern: “Los pacientes pagan las consecuencias”

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, expresa su preocupación por lo que considera una “grave y mala gestión” de la sanidad pública balear, denunciando que más de 3.000 personas llevan más de seis meses esperando una intervención quirúrgica y que existen 92.000 pacientes en lista de espera en el conjunto de los hospitales públicos de las Islas.

Negueruela avanza que las propuestas de resolución que su grupo presentará tras el Debate de Política General incluirán referencias a estos “errores en la gestión de los servicios públicos”. Como ejemplo, ha citado el plan de choque anunciado por el Govern para reducir los tiempos de espera en dependencia, una medida que, según ha señalado, “llega tarde” tras más de dos años de legislatura.

“Resulta llamativo que anuncien un plan de choque al entrar en el tercer año de legislatura. Igual que sorprende que aprueben planes piloto que son solo la mitad de lo prometido al inicio del mandato”, apunta. En este sentido, recuerda el anuncio de un plan piloto con 16 psicólogos, cuando el compromiso inicial era contratar 40: “Para no reconocer el fracaso de no haberlos incorporado, ahora prometen 16; aún faltan 14”, critica.

Al límite

Por su parte, la líder del PSOE en Mallorca, Amanda Fernández, advierte que la sanidad pública en Manacor y en toda la comarca de Llevant “está al límite” y que “los pacientes pagan las consecuencias con esperas cada vez más largas”.

Según Fernández, la primera ola de gripe del año ha sido suficiente para colapsar las urgencias del Hospital de Manacor, dejando a decenas de personas esperando durante horas para ser ingresadas. Las listas de espera, añade, se han disparado en especialidades como oncología, traumatología, cardiología, ginecología y medicina digestiva, con más de la mitad de los pacientes aguardando más de 60 días para una primera cita.

“No es aceptable que una persona con una lesión articular o un ligamento roto espere de media más de dos meses para ser vista por un especialista y luego otros tres meses para ser operada. Es más de medio año sin salud”, lamenta.

Fernández exige al Govern del PP y a la presidenta Marga Prohens que “dejen de privatizar la sanidad” y apuesten por reforzar los recursos públicos. “Hace falta contratar oncólogos, reforzar las especialidades más saturadas y mejorar la red de atención primaria, que sigue sin incorporar mejoras”, señala.

Asimismo, recuerda que los municipios de Porto Cristo, s’Illot y Cales de Mallorca siguen reclamando que los centros de salud amplíen horarios y abran también los fines de semana, mientras que la construcción del nuevo centro de salud de Artà permanece paralizada desde la llegada del PP al Govern.

“Ya es hora de que Prohens escuche al ayuntamiento y a los vecinos. Ya es hora de que el PP respete la comarca de Llevant y deje de deteriorar los servicios sanitarios”, concluye Fernández.