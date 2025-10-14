Meliá desembarca con su primer hotel en Miami bajo el modelo de 'branded residences'

Meliá Hotels International ha anunciado este martes su regreso a Miami con la próxima apertura de Meliá Miami Brickell, el primer proyecto de branded residences de la compañía en Estados Unidos. Será el tercer destino en el que estará presente en el país la cadena mallorquina, tras Nueva York y Orlando.

Este lanzamiento forma parte de la estrategia de Meliá para consolidar su presencia en el creciente segmento de branded residences, que fusiona el sector inmobiliario con la hospitalidad de lujo. La compañía ya ha implementado este modelo en el ME Dubai y el Gran Meliá Villa Le Corail (Vietnam), y actualmente lleva a cabo nuevos desarrollos en Seychelles y Budva, Montenegro.

Se trata de un proyecto desarrollado en colaboración con Urban Network Capital Group, del que la cadena mallorquina destaca su ubicación privilegiada en el distrito financiero de Miami.

El Meliá Miami Brickell contará con 110 residencias que ofrecerán el lujo de la marca hotelera combinando la propiedad residencial con las comodidades de un hotel.

“Estamos profundamente orgullosos de marcar la entrada de Meliá en el mercado norteamericano de branded residences con un proyecto tan visionario”, declara Gabriel Escarrer. Para el presidente y CEO de Meliá este proyecto es “una oportunidad extraordinaria para convertirnos en un actor relevante en un país donde este modelo está ya consolidado y en plena expansión”.

Residencias abiertas al alquiler

Las residencias podrán integrarse en un programa de alquiler abierto a huéspedes del hotel cuando no estén en uso.

Desde sábanas de alta gama hasta obras de arte seleccionadas y mobiliario diseñado a medida, cada residencia reflejará los detalles que distinguen a Meliá, destaca la hotelera en una nota de prensa, y los servicios de hotel como piscina, atención en conserjería y experiencias gastronómicas.

Contará con 110 residencias que combinarán la propiedad residencial con las comodidades de un hotel. / Meliá

En cuanto al diseño, las áreas comunes estarán a cargo del Adriana Hoyos Design Studio y las residencias será obra de Concepto Taller de Arquitectura Interior Design.

Con esta nueva incorporación, Meliá refuerza su presencia en EEUU, sumándose a los actuales Innside New York y Meliá Orlando Celebration.