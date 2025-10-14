Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meliá desembarca con su primer hotel en Miami bajo el modelo de 'branded residences'

La cadena mallorquina apuesta por un desarrollo que combina el sector hotelero con el residencial en su tercer destino en Estados Unidos

El Meliá Miami Brickell será el primer proyecto de 'branded residences' de la compañía en Estados Unidos y su tercer destino en el país.

El Meliá Miami Brickell será el primer proyecto de 'branded residences' de la compañía en Estados Unidos y su tercer destino en el país. / Meliá

Myriam B. Moneo

Myriam B. Moneo

Palma

Meliá Hotels International ha anunciado este martes su regreso a Miami con la próxima apertura de Meliá Miami Brickell, el primer proyecto de branded residences de la compañía en Estados Unidos. Será el tercer destino en el que estará presente en el país la cadena mallorquina, tras Nueva York y Orlando.

Este lanzamiento forma parte de la estrategia de Meliá para consolidar su presencia en el creciente segmento de branded residences, que fusiona el sector inmobiliario con la hospitalidad de lujo. La compañía ya ha implementado este modelo en el ME Dubai y el Gran Meliá Villa Le Corail (Vietnam), y actualmente lleva a cabo nuevos desarrollos en Seychelles y Budva, Montenegro.

Se trata de un proyecto desarrollado en colaboración con Urban Network Capital Group, del que la cadena mallorquina destaca su ubicación privilegiada en el distrito financiero de Miami.

El Meliá Miami Brickell contará con 110 residencias que ofrecerán el lujo de la marca hotelera combinando la propiedad residencial con las comodidades de un hotel.

“Estamos profundamente orgullosos de marcar la entrada de Meliá en el mercado norteamericano de branded residences con un proyecto tan visionario”, declara Gabriel Escarrer. Para el presidente y CEO de Meliá este proyecto es “una oportunidad extraordinaria para convertirnos en un actor relevante en un país donde este modelo está ya consolidado y en plena expansión”.

Residencias abiertas al alquiler

Las residencias podrán integrarse en un programa de alquiler abierto a huéspedes del hotel cuando no estén en uso.

Desde sábanas de alta gama hasta obras de arte seleccionadas y mobiliario diseñado a medida, cada residencia reflejará los detalles que distinguen a Meliá, destaca la hotelera en una nota de prensa, y los servicios de hotel como piscina, atención en conserjería y experiencias gastronómicas.

Contará con 110 residencias que combinarán la propiedad residencial con las comodidades de un hotel.

Contará con 110 residencias que combinarán la propiedad residencial con las comodidades de un hotel. / Meliá

En cuanto al diseño, las áreas comunes estarán a cargo del Adriana Hoyos Design Studio y las residencias será obra de Concepto Taller de Arquitectura Interior Design.

Noticias relacionadas y más

Con esta nueva incorporación, Meliá refuerza su presencia en EEUU, sumándose a los actuales Innside New York y Meliá Orlando Celebration.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
  2. El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
  3. La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
  4. La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
  5. La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
  6. El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
  7. La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
  8. Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma

Meliá desembarca con su primer hotel en Miami bajo el modelo de 'branded residences'

Meliá desembarca con su primer hotel en Miami bajo el modelo de 'branded residences'

El exdirector del IB-Salut reconoce que el ministerio de Ábalos les contactó para contratar con la 'trama Koldo'

El exdirector del IB-Salut reconoce que el ministerio de Ábalos les contactó para contratar con la 'trama Koldo'

La subida de la ecotasa en Baleares se debatirá antes de acabar el año

La subida de la ecotasa en Baleares se debatirá antes de acabar el año

Barceló llega a Malasia con su primero hotel en Kuala Lumpur

Barceló llega a Malasia con su primero hotel en Kuala Lumpur

Estudiantes acusan a la UIB de “coartar el derecho a huelga” ante el paro general de mañana por Palestina

Estudiantes acusan a la UIB de “coartar el derecho a huelga” ante el paro general de mañana por Palestina

El Ejército del Aire tendrá en Mallorca un 'búnker' con munición para cazas y drones de combate

El Ejército del Aire tendrá en Mallorca un 'búnker' con munición para cazas y drones de combate

La AEMET rebaja la alerta en parte de Mallorca por la dana 'Alice': estas son las zonas que siguen con aviso naranja

La AEMET rebaja la alerta en parte de Mallorca por la dana 'Alice': estas son las zonas que siguen con aviso naranja

Ascienden a cuatro los menores migrantes que el Gobierno trata de trasladar a Baleares

Ascienden a cuatro los menores migrantes que el Gobierno trata de trasladar a Baleares
Tracking Pixel Contents