El IES Antoni Maura prevé “una situación complicada” por la huelga por Palestina del día 15

El Instituto de Educación Secundaria Antoni Maura, de Palma, ha comunicado a las familias que el próximo miércoles 15 de octubre se prevé “una situación complicada” en el centro ante la convocatoria de huelgas de alumnado y profesorado.

Según explica la dirección en una circular enviada este lunes, la huelga de estudiantes ha sido convocada a nivel estatal para “denunciar el genocidio contra el pueblo palestino y exigir el respeto de los derechos humanos y la justicia social”. Sin embargo, el comunicado recuerda que la normativa autonómica balear solo permite que el alumnado secunde huelgas relacionadas con “decisiones educativas que les afecten”, por lo que la dirección no autoriza la participación de los alumnos en esta convocatoria.

En caso de que algún estudiante no acuda al instituto —ya sea mayor de edad o menor con permiso familiar—, la falta se registrará como inasistencia sin repercusiones académicas, precisa el centro.

Además, el documento informa de que también hay convocada una huelga parcial o total del profesorado, legal en Baleares, lo que podría afectar al desarrollo normal de las clases. En caso de que los docentes secunden el paro, el centro garantizará servicios mínimos para que el alumnado pueda permanecer en las instalaciones, aunque no se asegura el funcionamiento habitual de las actividades lectivas.

El IES Antoni Maura añade que tanto el día 15 como el 16 de octubre, durante la hora del recreo, se habilitará un espacio para que los estudiantes que así lo deseen puedan expresar su preocupación por los conflictos geopolíticos y manifestar su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Estos actos se desarrollarán “en contra de las injusticias asociadas a los conflictos bélicos”.

Aviso a estudiantes

Desde la campaña “CAROT Prou Complicitat”, los convocantes han anunciado una concentración a las 12:00 horas frente al Rectorado de la Universitat de les Illes Balears (UIB), con el objetivo de reclamar la “condena del genocidio y la ruptura de relaciones académicas y comerciales con el sionismo”.

Los convocantes insisten en que los trabajadores que deseen participar en la huelga no están obligados a avisar previamente a su empresa o institución, y que el ejercicio de este derecho no puede acarrear sanciones ni represalias, salvo en los casos en los que se deba cumplir con servicios mínimos legalmente exigidos. También se reconoce el derecho de informar y difundir la convocatoria entre compañeros.

En cuanto al alumnado, los organizadores señalan que durante una huelga general “como la del miércoles 15” los estudiantes pueden no asistir a clase, y que solo los menores de 15 años deben justificar la ausencia. Añaden que el profesorado no puede imponer faltas ni realizar evaluaciones que perjudiquen al alumnado ese día, y que tanto en los institutos como en la universidad los estudiantes tienen derecho a distribuir información sobre la huelga.