El Govern se desmarca ahora de la propuesta del PSOE para subir la ecotasa en Baleares
El Ejecutivo asegura que llevará al Pacto por la Sostenibilidad su iniciativa donde también se incluye la exención de cobrar el Impuesto de Turismo Sostenible en temporada baja (enero y febrero)
El Govern se desmarca ahora de dar apoyo a la propuesta presentada por el PSIB-PSOE para subir la ecotasa en Baleares. El Ejecutivo argumenta que llevará su propia iniciativa de aumento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad durante los próximos meses. Una proposición que también contempla no cobrar ecotasa durante los meses de temporada baja (enero y febrero). Así lo ha reconocido el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, en el pleno celebrado esta mañana en el Parlament.
"Hay que recordar que nuestra propuesta de modificación de ITS es diferente a la suya. Proponemos pasar de 2 a 4 tramos, dejar a cero los meses de enero y febrero, subir hasta seis euros algunas categorías en julio y agosto y bonificar a los residentes para que se les devuelva. Es una propuesta que no tuvo apoyo y a partir de aquí queremos respetar y dar el protagonismo a la mesa que es el espacio donde se debatirá", afirma Bauzà en respuesta al diputado socialista Llorenç Pou.
Negociar con el PSIB-PSOE
Cabe recordar que la presidenta del Govern, Marga Prohens, aseguró en el Debate de Política General celebrado la semana pasada que daría su apoyo a la medida presentada por el PSIB-PSOE porque “ya formaba parte de la propuesta del Ejecutivo” y se comprometió a que “se analice, se estudie y, ojalá, se apruebe” en el marco del Pacto por la Sostenibilidad, coordinado por la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer.
“Era nuestra propuesta, ya está. Se analizará, se estudiará y ojalá se apruebe con las patronales, sindicatos, las personas legitimadas y también los partidos políticos”, afirmó Prohens. No obstante, ahora el Ejecutivo señala que apostará por su propia propuesta de subida de la ecotasa, a la espera de negociar con el PSOE para que los socialistas puedan darle apoyo en el Parlament.
"Propuesta oportunista"
Por su parte, el vicepresidente Antoni Costa ha tildado de "oportunista" la propuesta de los socialistas ya que "hasta hace una semana estaban radicalmente en contra de la subida de la ecotasa" que planteaba el Ejecutivo. "¿Cree que su planteamiento es creíble? ¿Cómo podemos saber que la semana que viene no cambiará de opinión?", se cuestiona Costa.
Así, el también portavoz del Ejecutivo autonómico reitera que llevarán al Pacto por la Sostenibilidad su iniciativa de subida del ITS y el impuesto a los rent a car. "La presidenta ya dijo que llevaríamos al Pacto por la Sostenibilidad esta propuesta, y si hay consenso suficiente será el Govern el que la llevará a este Parlament. Saben que este Govern no se echa para atrás", detalla Costa.
En el caso del portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, denuncia que la subida de ecotasa y el impuesto a los rent a car "ni siquiera está en el orden del día que han pasado a los agentes sociales de la próxima mesa". Así, el portavoz socialista reclama al Govern que "pare de dilatar los procesos" y se comprometa a plantear de manera inmediata ambas iniciativas.
