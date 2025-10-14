Estudiantes acusan a la UIB de “coartar el derecho a huelga” ante el paro general de mañana por Palestina

La campaña CAROT, Prou Complicitat, integrada por estudiantes y trabajadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB), denuncia “graves hechos” relacionados con la convocatoria de la huelga general y estatal de este miércoles 15 de octubre, promovida por varios sindicatos en todo el país —también en Mallorca— contra el genocidio en Palestina y la militarización de los presupuestos estatales.

En un comunicado difundido por el colectivo, los convocantes aseguran que en los últimos días diversos alumnos han recibido amenazas por parte de profesores que, al no secundar la huelga, “les han advertido de que pondrán faltas o realizarán actividades de evaluación durante la jornada”.

Según explican, tales medidas “no son legales durante una huelga general convocada de manera oficial”, ya que “suponen coartar un derecho básico reconocido constitucionalmente”, en referencia al derecho de huelga, uno de los derechos políticos fundamentales.

El colectivo critica además que la UIB no haya emitido ningún comunicado oficial aclarando la situación o garantizando seguridad jurídica a los estudiantes que deseen ejercer su derecho a huelga. “El pasado día 2 la UIB sí avisó públicamente de una huelga estudiantil relacionada con el secuestro de la Flotilla, pero ahora no despeja la confusión ni protege a quienes quieren hacer huelga”, señalan desde la plataforma.

Esta “falta de claridad”, sostienen, está provocando que “muchos alumnos que apoyan la causa opten por no participar en la huelga por miedo a represalias, con lo que la universidad habrá jugado su papel en desmovilizar”.

El papel del Síndic y el Consejo de Estudiantes, en entredicho

Según el comunicado, numerosos estudiantes se han puesto en contacto con sindicatos, que les habrían confirmado que su derecho a huelga “está plenamente cubierto”, y que cualquier tipo de sanción “sería denunciable”.

La campaña denuncia que la UIB carece de un protocolo específico sobre el ejercicio del derecho de huelga, por lo que, de acuerdo con organizaciones como la CGT, “debe prevalecer el derecho a la huelga, más aún cuando se trata de una convocatoria estatal, legal y general de 24 horas”.

La organización también critica la respuesta del Síndic de Greuges (defensor universitario) de la UIB, que, según los estudiantes, “ha hecho una interpretación extremadamente restrictiva de los derechos políticos”.

El Síndic habría argumentado que, al no secundar la huelga el Consejo de Estudiantes de la universidad, los alumnos “no pueden justificar su ausencia”, una posición que los convocantes consideran “contraria a la Constitución y al sentido democrático”.

“Un grupo de siete personas del Consejo de Estudiantes, muy vinculado al Rectorado y alejado de las reivindicaciones más activas del alumnado, no puede decidir si 14.000 estudiantes de la UIB tienen o no derecho a hacer huelga”, denuncia el texto.

“Un precedente gravísimo”

Advierten que los hechos descritos “pueden sentar precedentes gravísimos” en el ejercicio de los derechos fundamentales dentro del ámbito universitario. “La UIB vuelve a mostrar una cara autoritaria y nada participativa, sin ofrecer garantías jurídicas a su colectivo mayoritario, el estudiantado”, denuncian.

El comunicado concluye haciendo un llamamiento a secundar la huelga y a participar en la concentración convocada a las 12:00 horas frente al Rectorado de la UIB este miércoles 15, bajo el lema “Prou complicitat”. “Animamos a todo el estudiantado a hacer huelga para exigir el fin del genocidio y la colonización de Palestina, donde, pese a los acuerdos de alto el fuego, continúan los bombardeos y los asesinatos indiscriminados. Los derechos se defienden ejerciéndolos: es la única manera”, concluyen.